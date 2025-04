Victtória Xavier comenta reta final do BBB 25: ‘Ficou muita gente que não nos importa’

A jornalista e influenciadora digital Victtória Xavier opina sobre a reta final do BBB 25 durante bate-papo sobre o reality na TV CARAS

A TV Caras recebeu a jornalista e influenciadora digital Victtória Xavier para bater um papo sobre a reta final do BBB 25. Diego Hipólito (38), Guilherme Vilar (27), João Pedro Siqueira (21), Renata Saldanha (32) e Vitória Strada (28) são os finalistas dessa edição e disputam o prêmio milionário do reality show da TV Globo. Para a jovem, muitos personagens importantes foram eliminados pelo público, como a dupla Aline Patriarca (32) e Vinícius Nascimento (28). Ela também arrisca quem pode ser o grande campeão do programa deste ano.

“Trazendo para o português mais escrachado, ficou muita gente na casa que a gente não se importa. Porque muitos personagens cruciais começaram a sair. É natural, todo BBB tem a mesma resenha sobre isso, sobre tirar pessoas. Quando saiu, por exemplo, a Fernanda (Bande, do BBB 24), Rodriguinho e companhia. A gente vai tirando alguns personagens muito pontuais, mas acho que ainda sobravam personagens interessantes. Pincelando, acho que tem um ou dois que são interessantes no top 10 – antes da gente começar a eliminar, até chegar nesse momento”, analisa Victtória.

“No top 10 já tinha um ou outro que era, assim, legal. Na época, estavam o Vinícius, a Aline (...). Quem mais? Vinícius, Aline, Aline, Vinícius (...) Só penso na Aline (risos). Muita gente fala: ‘Ah, mas o Vinícius fez o quê? O Vinícius era sombra da Aline’. Eu o achava um cara superarticulado. Quando era para se posicionar, ele se posicionava. Mas o protagonismo sempre foi mais da Aline”, continua.

ELIMINAÇÃO DE VINÍCIUS

A influenciadora não concordou com a eliminação do baiano Vinícius, no domingo, dia 13 de abril, já na semana turbo do reality. Ele foi o décimo oitavo eliminado do BBB 25, com 52,69% dos votos. Renata teve 46,23% e Vitória apenas 1,08% dos votos. “Estava acompanhando bastante as porcentagens, e confesso que não achava que a diferença seria tão pequena. Existe uma bolha da internet, e existe a galera aqui fora. São bolhas completamente diferentes. E aí, vi uma força muito grande nesse Paredão para a Renata ser eliminada”, diz.

“Eu falava: Acho que estou olhando muito para a bolha. Porque quando você estourava um pouquinho, a galera estava lá: ‘Renata, Renata campeã’. Falei: Peraí. Mas até o último segundo, achei que tinha a chance do Vinícius ficar. Por isso que tenho até uma tendência a concordar com o Tadeu (Schmidt) sobre algumas imprevisibilidades. Acho que teve alguns momentos interessantes como esse. O Vinícius ia render mais do que a Renata na casa? Nesse momento, acho que faz como tanto fez, mas achei até um paredão interessante”, emenda a influenciadora.

PALPITE SOBRE O CAMPEÃO DO BBB 25

Victtória dá seu palpite para a final desta edição. “Para mim, o Top 3 vai ficar entre Guilherme, Renata e Vitória. Acho que a Renata vai acabar levando. Gostaria que o Guilherme levasse. ‘Ah, porque o BBB não é sobre quem precisa mais ou menos de dinheiro’. Realmente, já deixou de ser há muito tempo. Porém, como personagem de crescer dentro do jogo, gerar intriga, trazer pautas legais, movimentar (...) E digo mais, sem precisar de muito, tá? Acho que o Guilherme fazia muito do limão uma limonada. Acho que ele merecia mais do que elas, em termos de jogador, porque de fato, a Renata, veio de um ponto de virada, por causa da Casa de Vidro. Isso facilitou muito. Eu me pergunto: será que ela teria todo esse protagonismo se não fosse pela Casa de Vidro? Não sei”, reflete.

Ela, então, volta a bater na tecla das duas bolhas diferentes. Uma, é a do voto da torcida. A outra, do voto único. “Que aí difere bem. Fui notar essa força da Renata quando acordei – não lembro se vi que ela tinha sido escolhida para a vitrine ou se vi no dia seguinte. Lembro de não entender. A Aline estava no jogo ainda, enfim. O Guilherme também. E o Guilherme tinha causado bastante sobre trazer as pautas que geraram o cair de máscaras entre as irmãs e a Vitória”, diz.

“Então, de sete pessoas, acho que a Renata seria a sétima que eu colocaria. E quando ela veio, falei: caramba. Acho que gravei um conteúdo, e as pessoas: ‘Ainda bem que não é você quem decide, porque a Renata é tudo’. Eu falei: Mas gente. Foi aí que fiquei surpresa e entendi. Talvez, como ela estava muito morna no jogo, acho que a torcida dela ainda não tinha tido oportunidade de se mostrar. Ela tinha tido o almoço do anjo com a Eva ali, que foi transmitido para a casa toda. E acho que, até então, ela não tinha ido pro Paredão, se não me engano. Então, foi o primeiro momento que todo mundo falou: ‘Cara, que torce dessa?’”, finaliza Victtória.

