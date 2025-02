Traição? Belo abre o jogo sobre fim do casamento com Gracyanne Barbosa

Ao ver Gracyanne Barbosa no paredão do BBB 25, da Globo, o cantor Belo decide desabafar sobre como foi o fim do casamento deles

O cantor Belo surpreendeu ao compartilhar uma mensagem sobre a musa fitness Gracyanne Barbosa nas redes sociais. Nesta terça-feira, 4, ele defendeu a ex-mulher e relembrou a separação deles ao ver que ela está no terceiro paredão do BBB 25, da Globo.

Em sua declaração, ele negou que tenha acontecido uma traição entre eles e garantiu que o relacionamento terminou porque eles seguiram caminhos diferentes. Inclusive, ele encheu a ex-mulher de elogios.

“Venho aqui falar sobre minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado e que hoje segue sua trajetória no Big Brother. Sei que muitos têm falado sobre nossa relação, e quero deixar claro que entre nós sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor. Nossa história nunca foi simples, e como qualquer casal, tivemos altos e baixos. Mas há tempos já vivíamos caminhos diferentes, ainda que sob o mesmo teto”, afirmou ele.

E completou: "Não houve traição, não houve desrespeito - apenas dois corações que, em sua caminhada, seguiram rumores distintos. O que vejo hoje é uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E eu sigo aqui, torcendo para que ela brilhe e conquiste seu espaço, porque quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece. Respeito e admiração são para a vida toda. Que possamos sempre lembrar disso. #FicaGra #FicaGi”.

Gracyanne Barbosa disputa o terceiro paredão do BBB 25 contra Giovanna, Diego Hypolito e Daniele Hypolito. Um deles será eliminado na noite desta terça-feira, 4.

Gracyanne já falou de Belo no BBB 25

Confinada no BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa voltou a dar detalhes do fim de seu casamento com o cantor Belo. Durante uma conversa com Daniele Hypolitonesta quinta-feira, 15, ela contou que não faltou amor na relação, mas que houve um distanciamento enquanto parceiros.

"Eu errei muito mais que o Belo. A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem me mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro", confessou ela enquanto estava na academia.

Em seguida, ela deu mais detalhes sobre o término de seu casamento. "A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim... sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que me ver'. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas nenhum dois teve coragem. Mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado", detalhou.

Segundo a musa fitness, falou conversa entre o casal para resolver a situação."A gente foi deixando e não teve essa maturidade de se acertar. A gente foi deixando até virar uma loucura. Cada um foi para um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra. A gente foi se magoando. Ainda assim a gente não sentou para conversar", declarou.