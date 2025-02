Tina Calamba revela seus favoritos no BBB 25: 'Amo essa dupla'

Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB Tina Calamba confessa suas primeiras impressões sobre o BBB 25 e revela seus favoritos no jogo

A ex-BBB Tina Calamba (31) é mais uma das convidadas da nova temporada do Críticos do BBB, da TV CARAS. Com mais uma edição do BBB no ar, a participante que ficou conhecida por movimentar sua edição do reality não tem medo de opinar sobre o BBB 25.

Tina confessou que se identificou com Eva (31) e Renata(32), mas acabou ficando chateada após algumas situações envolvendo as bailarinas dentro da casa. A ex-BBB também afirmou que gosta de Gracyanne Barbosa (41).

"Eu estou muito chateada, eu gosto das bailarinas, mas não estou gostando do que está rolando. Não sei, bateu, quando eu vi a foto delas, eu gostei. Gosto de Gracyanne, quero ver ela em uma prova de resistência", revelou em entrevista à TV CARAS.

Porém quem realmente leva a torcida de Tina Calamba é a dupla Vinicius (28) e Aline (32) . A ex-BBB aponta que eles têm potêncial para ir longe na casa mais vigiado do Brasil e reforça que gosta da estratégia de jogo dos amigos.

"Eu tinha duplas. Eu gosto do Vini, da dupla de Salvador, Vini e Aline. Amo essa dupla! Eu acho que tem muito potêncial ainda. Eles são bons, são articulados, tem um equilíbrio legal entre os dois. Eles sabem dosar frequência um do outro e fazem o serviço de fazer a circulação. Eles fazem o dever de casa", declara.

GEROU IDENTIFICAÇÃO

Desde o início do jogo, os irmãos Diego (38) e Daniele Hypolito (40) vêm chamando a atenção dos telespectadores. Tina dá sua opinião sobre o desempenho dos atletas no reality e confessa:"Eu acho que tem um público ai que já se identificou e seria um percentual para considerar eles no jogo".

