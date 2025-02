Tina Calamba dá opinião sincera sobre Diego e Daniele Hypolito no BBB 25: 'Têm um público'

Em entrevista à TV CARAS, Tina Calamba revela suas primeiras impressões sobre o BBB 25 e fala do favoritismo de Diego e Daniele Hypolito

A ex-BBB Tina Calamba (31) é mais uma das convidadas da nova temporada do Críticos do BBB, da TV CARAS. Com mais uma edição do BBB no ar, a participante que ficou conhecida por movimentar sua edição do reality não tem medo de opinar sobre o BBB 25.

Desde o início do jogo, os irmãos Diego (38) e Daniele Hypolito (40) vêm chamando a atenção dos telespectadores. Tina dá sua opinião sobre o desempenho dos atletas no reality e confessa:"Eu acho que tem um público ai que já se identificou e seria um percentual para considerar eles no jogo".

A ex-BBB acredita que os irmãos conquistaram esse público forte porque são completamente diferentes, mas que se complementam:"Eu acho que é por causa dos dois, eles são muito diferentes. A Daniele a gente sabe que ela participou de outros realitys, ela a gente já viu que não entrega nada [no jogo]. Eu acho que ela é o reflexo de muitas pessoas que têm esse perfil um pouco na dela", analisa.

"E o irmão é completamente o inverso, ele tem aquele senso de humor que não tem frequência, ele é caótico. Eu adoro! Acho que dá um equilíbrio legal. Eu acho que seria interesse de manter eles no jogo ainda", complementa.

Desde a última quinta-feira, 06, a dinâmica em dupla acabou no BBB 25 e o jogo passa a ser individual. Tina Calambra afirma que está ansiosa para acompanhar os irmãos nesta nova fase do reality e dá opinião sincera.

"Como seria a postura dele? Se ele iria defender a irmã ou não? Se votarem. E ela, se alguém momento, ia ter alguma força de ir mais para frente", finaliza a ex-BBB Tina Calamba ao opinar sobre o BBB 25.

