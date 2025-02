BBB 25: Thamiris e Camilla brigam e se desentendem: ‘Reagiu’

A calcinha desaparecida de Thamiris, durante a arrumação do quarto, gera clima tenso entre as irmãs nesta terça-feira, 11, no BBB

Torta de climão! Thamirise Camillaentraram em conflito na tarde desta terça-feira, 11. Enquanto os outros brothers se preparam para a atividade que acontecerá na área externa da casa, a situação esquentou no Quarto Nordeste.

Thamiris perguntou a Camilla sobre a calcinha do biquíni, e a trancista, irritada, jogou a peça em sua irmã. Thamiris protestou, reclamando da maneira brusca com que a irmã lhe entregou o acessório. “Tudo bem. Desculpa. Chata”, respondeu Camilla.

A nutricionista notou a forma que a irmã tem agido diferente com os outros moradores da casa. Em seguida, a trancista fez uma provocação, e Thamiris replicou: “Reagiu péssima, como sempre”.

Aline não é mais a favorita da edição

Todos os anos, o reality show BBB tem um brother favorito logo no início, e durante o jogo, o participante cai no gosto do público até se tornar um dos vencedores. Em 2025, Aline é o alvo. A ex-policial militar possui uma personalidade forte e conquistou grande parte do público brasileiro, mas, após começar a ter um caso com o ator Diego Almeida e tomar decisões incoerentes, perdeu popularidade no pódio da audiência.

Para complementar as críticas em cima dela, na noite de segunda-feira, 10, Aline levou uma bronca do apresentador Tadeu Schmidt por se delongar para fazer suas escolhas na dinâmica e não conseguir explicar suas decisões.

O envolvimento de Aline com Diego Almeida não pegou bem fora do reality. Por algumas edições, um casal na casa foi uma boa tática, mas, nos últimos anos, essa estratégia não tem sido bem vista. O que aconteceu em outras edições, como em 2020 com Marcela McGowan e Daniel, quando a participante se afastou de seus amigos para se envolver com ele, se repete com a ex-policial militar.

