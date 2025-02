Tem futuro? Ex-BBB Giovanna abre o jogo sobre romance com Maike

Após trocar beijos com Maike no BBB 25, da Globo, Giovanna revela se pensa em esperá-lo aqui fora e o que pensa dele ficar com Renata no reality show

Irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 4, e participou do programa Mais Você na manhã desta quarta-feira, 5. Durante a conversa, a apresentadora Ana Maria Braga quis saber se Giovanna pensa em esperar por Maike para que eles continuem com o romance.

Sincera, ela disse que os dois são livres para viverem o que quiserem. Inclusive, ela não vê problema se o brother ficar com Renata no confinamento. "A gente deixou a coisa rolar, se entregar e viver o que o programa dá de carência para a gente. Foi bom e acredito que tem muito programa ainda. Então, provavelmente, ele vai seguir a vida dele amorosa ali dentro também, acredito eu. A vida é dele e está tudo certo, tá de boa. Eu vou seguir a minha vida também, tem carnaval, estou aqui fora. Tem muita coisa para acontecer”, afirmou ela.

Ao relembrar o affair que viveu com Maike, Giovanna disse que decidiu se entregar para a experiência do reality. "A gente conversava bastante desde o primeiro dia. O Maike é um cara muito legal, respeitador, tínhamos ideias parecidas sobre se envolver com alguém dentro do jogo porque não é o nosso foco quando a gente entra”, declarou.

Ao ser questionada se tinha alguma pessoa antes do programa, ela desconversou: "Não sei como vão ser as coisas, não sei se a pessoa vai entender, não sei… Nenhum relacionamento com ninguém. Mas viver aquilo ali é muito único e a gente só vive uma vez. Então, ele não foi até o momento nenhum cara ruim no meu ponto de vista, pelas coisas que eu vi e percebi”.

Por fim, Giovanna elogiou Renata. "Deve ser difícil para ele ali. A Renata é lindíssima. Eu senti que tinha rolado uma troca de olhares entre eles e já tinha chegado uma coisa de que o coração dele era meu. Mas eu sou um pouco chata com relação a isso. Se ele pensou em algum momento a ter outra opção, ah não. Se não é meu fã e tá com dúvida, nem quero, não faço questão. É difícil não olhar para a Renata. Ela é bonita, dança bem, é carismática. É a vida. Homem fica meio perdido quando tem muita mulher bonita”, afirmou.

