CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Big Brother
  2. Tadeu Schmidt interrompe férias para revelar detalhes das seletivas do BBB 26
Big Brother / Nova edição!

Tadeu Schmidt interrompe férias para revelar detalhes das seletivas do BBB 26

O apresentador Tadeu Schmidt deu uma pausa em suas férias para compartilhar com os fãs detalhes sobre a seletiva do BBB 26; confira!

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 20h08 - Atualizado às 20h42

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Tadeu Schmidt fala sobre as seletivas do BBB 26
Tadeu Schmidt fala sobre as seletivas do BBB 26 - Foto: Reprodução/Instagram

Atenção, preste muita atenção! Nesta sexta-feira, 29, Tadeu Schmidt interrompeu as suas férias para falar sobre as seletivas dos futuros participantes BBB 26. 

O apresentador do reality show da TV Globo contou que a equipe do programa já visitou algumas regiões do Brasil em busca dos novos moradores da casa mais vigiada do país. "Plantão #BBB26. Tadeu Schmidt traz informações quentinhas de como anda a seleção dos novos moradores da casa mais vigiada do Brasil! E aí, tá esperando sua hora de entrar? O @bbb tá vindo aí. Aguardem!", disse o perfil da emissora nas redes sociais. 

Tadeu, então, deu seu recado. "Oi, gente, eu estou aqui viajando de férias, fora do Brasil, mas a equipe do BBB está viajando pelo Brasil fazendo um trabalho importantíssimo: à procura dos novos moradores da casa mais vigiada da TV brasileira!", contou.

Em seguida, o apresentador revelou que a produção já esteve no Sul, em Porto Alegre e Curitiba, e no Nordeste, em Salvador e Recife. "E ainda tem muita viagem pela frente. Para onde será que a gente vai agora?", perguntou.

Além da novidade sobre as seletivas, o visual diferente de Tadeu chamou a atenção dos internautas, já que ele estava de barba. Ao mostrar que estava perto do mar, o apresentou questionou os fãs: "E, aliás, já que eu estou perguntando, onde vocês acham que eu estou? Conseguem adivinhar?", disse ele, sem revelar seu destino.

"Tadeu na skin náufrago é demais", brincou o ex-BBB Gustavo Marsengo"Juro que não te reconheci de início", confessou uma seguidora. "Aproveita Tadeu, descansa e volta renovado pra apresentar o BBB", aconselhou outra. "Tá lindo, nunca mais tire a barba, Tadeu", pediu uma fã.

Confira: 

Marcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB

Marcos Mion falou sobre os rumores envolvendo o Big Brother Brasil em uma entrevista ao portal LeoDias, que visitou os bastidores do Caldeirão do Mion, na Globo, na última segunda-feira, 25. Durante o papo, o apresentador relembrou sua trajetória com realities como Ídolos, A Casa e, principalmente, A Fazenda, destacando que a consagração como apresentador veio neste último, e foi questionado sobre assumir o cargo no reality da Globo.

A entrevistadora explicou ao apresentador que, por ter se destacado na apresentação de realities, os rumores acabam surgindo a cada nova edição do programa: "Toda vez que vai começar o Big Brother é aquela especulação que a comunicação da Globo tem que ficar desmentindo se você vai".

O apresentador prontamente respondeu: "Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não é nem uma questão de eu querer ou não. Essa possibilidade não existe", deixando claro que essa possibilidade nem é considerada. Mion também fez questão de elogiar Tadeu Schmidt, que atualmente apresenta o reality. "O Tadeu é um mestre no que ele faz. Ele domina aquilo, brilha, e isso nem é cogitado", disse Mion.

Além de encerrar os rumores, Mion fez questão de ressaltar que está focado no sucesso do Caldeirão, que segue consolidado na programação da Globo. Ele reconheceu também o impacto do Big Brother Brasil sob a condução de Tadeu, destacando que o programa se mantém como um dos maiores fenômenos de audiência da emissora.

Leia também:Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

globoreality showTadeu Schmidtseletivasbbb 26
Tadeu Schmidt Tadeu Schmidt  

Leia também

ENTREVISTA

Isabelle Nogueira se consagrou como a terceira colocada do BBB 24 - Foto: Reprodução/CARAS TV

Isabelle Nogueira entrega sobre seleção para o BBB: 'Desde o primeiro momento'

Fim de relacionamento

Diogo Almeida e Aline Patriarca - Foto: Reprodução/Instagram

Ex BBB Diogo Almeida fala sobre fim do namoro com Aline

Pós-reality

Renata Saldanha - Foto: Reprodução / Instagram

Renata Saldanha se emociona ao receber carro que ganhou no BBB 25

Bastidores

Renata Saldanha - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-BBB Renata Saldanha revela seu primeiro gasto com o prêmio do Big Brother

Bastidores

Davi Brito e Wanessa Camargo - Foto: Reprodução / TV Globo

Davi Brito admite ter pedido expulsão de Wanessa Camargo no BBB 24

Separação

Aline Patriarca e Diogo Almeida - Foto: Reprodução / Instagram

Acabou! Ex-BBB Aline e Diogo Almeida anunciam a separação

Últimas notícias

Alexandra RichterAlexandra Richter expõe aprendizado com a filha: 'Temos um laço fortíssimo'
Kate Cassidy homenageia Liam PayneNamorada de Liam Payne presta homenagem no dia em que o cantor faria 32 anos
Drica MoraesSexóloga analisa Drica Moraes: 'Reduz a ansiedade, a autocrítica e a culpa'
Lucy Ramos sofre com queda de cabeloLucy Ramos vive drama e médica explica como identificar sinais de alerta: 'Queda abrupta'
Luan Pereira mostra antes e depois do cantorLuan Pereira choca ao mostrar antes e depois do corpo: 'Mudou muita coisa?'
Simone GutierrezApós ser faxineira e babá, Simone Gutierrez tenta se reinventar nos EUA
Gracyanne Barbosa mudou rotina por conta da Dança dos FamososPsicanalista expõe verdade por trás da perda de peso rápida de Gracyanne Barbosa: 'É muito sério'
Shirley Cruz comemora atuação em Melhor Mãe do MundoShirley Cruz fala sobre chance de indicação ao Oscar e revela tatuagem: 'Muito radiante'
Vera VielVera Viel faz desabafo após nova biópsia e médico alerta: 'É diferente de cura'
Dakota Ballard e Paulinha LeiteEx-BBB Paulinha Leite exibe ensaio de gestante ao lado do marido
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade