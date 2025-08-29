Tadeu Schmidt interrompe férias para revelar detalhes das seletivas do BBB 26

O apresentador Tadeu Schmidt deu uma pausa em suas férias para compartilhar com os fãs detalhes sobre a seletiva do BBB 26; confira!

Atenção, preste muita atenção! Nesta sexta-feira, 29, Tadeu Schmidt interrompeu as suas férias para falar sobre as seletivas dos futuros participantes BBB 26.

O apresentador do reality show da TV Globo contou que a equipe do programa já visitou algumas regiões do Brasil em busca dos novos moradores da casa mais vigiada do país. "Plantão #BBB26. Tadeu Schmidt traz informações quentinhas de como anda a seleção dos novos moradores da casa mais vigiada do Brasil! E aí, tá esperando sua hora de entrar? O @bbb tá vindo aí. Aguardem!", disse o perfil da emissora nas redes sociais.

Tadeu, então, deu seu recado. "Oi, gente, eu estou aqui viajando de férias, fora do Brasil, mas a equipe do BBB está viajando pelo Brasil fazendo um trabalho importantíssimo: à procura dos novos moradores da casa mais vigiada da TV brasileira!", contou.

Em seguida, o apresentador revelou que a produção já esteve no Sul, em Porto Alegre e Curitiba, e no Nordeste, em Salvador e Recife. "E ainda tem muita viagem pela frente. Para onde será que a gente vai agora?", perguntou.

Além da novidade sobre as seletivas, o visual diferente de Tadeu chamou a atenção dos internautas, já que ele estava de barba. Ao mostrar que estava perto do mar, o apresentou questionou os fãs: "E, aliás, já que eu estou perguntando, onde vocês acham que eu estou? Conseguem adivinhar?", disse ele, sem revelar seu destino.

"Tadeu na skin náufrago é demais", brincou o ex-BBB Gustavo Marsengo. "Juro que não te reconheci de início", confessou uma seguidora. "Aproveita Tadeu, descansa e volta renovado pra apresentar o BBB", aconselhou outra. "Tá lindo, nunca mais tire a barba, Tadeu", pediu uma fã.

Marcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB

Marcos Mion falou sobre os rumores envolvendo o Big Brother Brasil em uma entrevista ao portal LeoDias, que visitou os bastidores do Caldeirão do Mion, na Globo, na última segunda-feira, 25. Durante o papo, o apresentador relembrou sua trajetória com realities como Ídolos, A Casa e, principalmente, A Fazenda, destacando que a consagração como apresentador veio neste último, e foi questionado sobre assumir o cargo no reality da Globo.

A entrevistadora explicou ao apresentador que, por ter se destacado na apresentação de realities, os rumores acabam surgindo a cada nova edição do programa: "Toda vez que vai começar o Big Brother é aquela especulação que a comunicação da Globo tem que ficar desmentindo se você vai".

O apresentador prontamente respondeu: "Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não é nem uma questão de eu querer ou não. Essa possibilidade não existe", deixando claro que essa possibilidade nem é considerada. Mion também fez questão de elogiar Tadeu Schmidt, que atualmente apresenta o reality. "O Tadeu é um mestre no que ele faz. Ele domina aquilo, brilha, e isso nem é cogitado", disse Mion.

Além de encerrar os rumores, Mion fez questão de ressaltar que está focado no sucesso do Caldeirão, que segue consolidado na programação da Globo. Ele reconheceu também o impacto do Big Brother Brasil sob a condução de Tadeu, destacando que o programa se mantém como um dos maiores fenômenos de audiência da emissora.

