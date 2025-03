Sonia Abrão revela quem levaria como dupla para o BBB 25: 'Pulso forte que eu preciso'

Procurada pela CARAS Brasil, Sonia Abrão revelou que levaria um integrante de sua família como dupla no BBB 25; saiba mais!

Espectadora assídua de BBB, a apresentadora Sonia Abrão (61) já sabe quem escolheria para levar como dupla caso entrasse no programa. A 25ª edição do reality trouxe a dinâmica inédita e, com mais de um mês de exibição, deixou fãs curiosos sobre a escolha de outros famosos.

Sem pensar duas vezes, a jornalista afirmou que levaria seu irmão, Elias Abrão, como dupla para o BBB . Além da boa relação familiar, Sonia assegura que os dois também se dão bem no mundo profissional, já que ele é o diretor de seu programa, A Tarde É Sua (RedeTV!).

"Ele sabe puxar meu 'freio de mão', já que sou muito passional", começa ela, em entrevista à CARAS Brasil. "Não me deixaria largar o jogo e apertar o botão para sair, num dos meus impulsos. Como diretor do nosso programa, sabe me enquadrar direitinho no trabalho e na vida. Tem o pulso forte que eu preciso. E confio cegamente! Faríamos uma bela dupla."

Leia também: Gretchen revela qual famoso levaria como dupla para o BBB: 'O público ia amar'

A jornalista já declarou que assiste ao programa há várias edições, e, tanto em seu programa quanto em suas redes sociais costuma opinar sobre o andamento do reality. Na última edição, por exemplo, ela saiu em defesa de Davi Brito(22), campeão do BBB 24, em diversas ocasiões.

Neste Paredão, por exemplo, ela já definiu que votará para Camilla(34) deixar a casa. A sister enfrenta Renata(32) e Vilma(68) na berlinda, que tem uma disputa bastante acirrada. Escolha quem deve sair do programa votando na enquete da CARAS Brasil.

Leia mais em: Ex-BBB Victor Hugo reflete sobre desafios como produtor de reality show: 'Força de vontade'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SONIA ABRÃO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: