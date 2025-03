Sonia Abrão detona Gracyanne Barbosa e vibra com eliminação: 'Máscara cai'

Após Gracyanne Barbosa expor trauma no BBB 25, Sonia Abrão detona musa fitness e comemora eliminação dela do programa; veja

Com mais de 51% dos votos, Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 18. Em sua rede social, a apresentadora Sonia Abrão reagiu ao ver que a musa fitness foi a escolhida para deixar o reality show.

Dando a sua opinião, a comandante do A Tarde é Sua, da RedeTV!, vibrou com o fim do jogo para a ex-esposa de Belo e falou o que pensa. A jornalista então escreveu que a verdade prevaleceu e que a famosa precisa aprender algumas coisas com sua eliminação.

"BBB25! 51,36% dos votos! Vem, Gra! Vem aprender aqui fora que mentira tem perna curta, que não adianta fingir porque a máscara cai, que traição tem seu preço, que o jogo só se ganha quando é limpo! Vem pagar os pecados e dar comida aos moradores de rua! Esses, sim, passam fome de verdade ", disse a comunicadora.

Gracyanne Barbosa enfrentou Eva e Daniele Hypolito no nono paredão do programa. Para quem não acompanhou, nos últimos dias, a musa fitness reuniu os brothers da casa para se desculpar por pegar alimentos de forma escondida e expôs um trauma de seu passado envolvendo comida.

Gracyanne Barbosa fala sobre traumas expostos no reality

No 'Bate-Papo BBB', Gracyanne Barbosa afirmou se sentir aliviada após comentar abertamente sobre o trauma ocorrido em sua vida, de pegar alimentos no lixo.

"Eu nunca tinha aberto isso nem para a minha família, e nem em nenhum lugar. E eu achava que nunca precisaria porque dói muito lembrar de algumas coisas, mas ainda bem que eu tive essas oportunidades. Eu entendi, ali, com todo mundo me acolhendo de uma forma tão carinhosa, que eu não preciso ter vergonha ou ter medo de retornar àquilo", declarou.

"Aquilo foi um passado e se hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, com vocês, e ter vivido o BBB, que é tão incrível, é porque eu tive resiliência de passar por isso e continuar, porque eu não desisti. Então, eu acho que não preciso mais esconder de ninguém. Estou bem feliz", completou Gracyanne Barbosa.