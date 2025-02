Sonia Abrão critica as escolhas de Vitória Strada: 'Que injustiça'

Após Vitória Strada conquistar a liderança no BBB 25, Sonia Abrão não poupou críticas nas redes sociais em relação às escolhas do VIP da atriz

A apresentadora e jornalista Sonia Abrão usou suas redes sociais para manifestar sua indignação com as escolhas de Vitória Strada para o VIP de sua liderança no BBB 25, da Globo. Ela criticou a seleção feita pela atriz, que optou por incluir Thamiris e deixou Guilherme na Xepa. O fisioterapeuta, por sua vez, foi o único a se posicionar em defesa de Vitória ao perceber que ela estava sendo excluída pelo Quarto Nordeste.

“Como Vitória levou Thamiris pro VIP e deixou Guilherme na Xepa??? Que injustiça, gente!!! Nada é argumento, nem a tal 'estratégia de jogo'! Ele causou essa tremenda reviravolta na vida da sister, que foi do lixo a líder, no BBB 25, em uma semana! Guilherme instalou o caos num reality morto-vivo, foi o único que teve a coragem de desmascarar Camilla”, declarou no seu post.

A apresentadora da A Tarde é Sua continuou: "Ele foi a defesa, o advogado, peitou as irmãs das trevas, que faziam - e continuam fazendo - a caveira dela o tempo todo na casa! Thamiris encurralou e apontou o dedo na cara dela e recebeu pulseira pro VIP como prêmio? Qual o sentido disso?".

"Separar as duas, uma no VIP e outra na Xepa, não paga a dívida de gratidão com Guilherme! Essa vai ficar pra eternidade! Vitória amarelou, se acovardou, continua dominada pelas 'síndicas'! Não deu a pulseira pra ele porque é desafeto da dupla, justamente por defendê-la! Irônico, imperdoável! E ainda ganhou um baita abraço de quem ela soltou a mão!", apontou.

Ainda no mesmo post, Sonia exalta Guilherme por sua conduta: "Que cara generoso! Sincerão! Guilherme continua o craque do jogo!!! Em tempo: defendi a permanência da atriz no programa, amei sua volta do Paredão, vibrei por ter se tornado líder!”

“Mas uma vacilada como essa prova que ainda não tem noção do perigo, que fala tanto de amizade, só que acredita nas falsianes - pensou em levar também Camilla e Gracyannepro quarto do líder - deixando de lado quem é de verdade! São essas pedras no caminho que podem dar um tombo e impedir que chegue à final! Vou lamentar muito! Acorda, Vitória!!!”, finalizou a apresentadora.

Confira o post:

