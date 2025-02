Sandy, Junior e Xororó chegam ao RJ para show na casa do BBB 25

Sandy, Junior, Xororó e Noely foram fotografados em um aeroporto no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 5, antes do show na casa do BBB 25

O Show de Quarta do BBB 25, da Globo, contará com apresentação especial da dupla Chitãozinho e Xororó com participação de Junior e Sandy nesta semana. O evento acontecerá na noite desta quarta-feira, 5, e os artistas já estão em solo carioca.

Durante a tarde, Sandy, Junior, Xororó e Noely foram fotografados no desembarque de um aeroporto no Rio de Janeiro. Eles foram recebidos por vários fãs no local e logo entraram nos carros para irem até os Estúdios da Globo.

No comunicado de divulgação da apresentação especial, os sertanejos Chitãozinho e Xororó celebraram o show no reality show. "Uma grande licença, honrosa e absolutamente pontual esse encontro familiar! Estamos muito felizes e animados para agitar a casa mais vigiada do Brasil. Pausamos nossas férias para prestigiar o programa e já aquecer as turbinas para nossa nova turnê 'José e Durval - Uma História de Sucesso'. O setlist será muito especial, prometemos muita animação com diversos clássicos", afirmaram.

Entre as canções previstas para o show, estão “Evidências”, “Alô”, “Enrosca” e “Me Espera”.

Junior e Sandy - Foto: Thiago Martins / AgNews

Sandy - Foto: Thiago Martins / AgNews

Xororó - Foto: Thiago Martins / AgNews

Noely Lima - Foto: Thiago Martins / AgNews

Família foi ao show de Junior em SP

Na companhia de Noely Lima e Xororó, Sandy marcou presença no show solo de Junior Lima, realizado em novembro de 2024, na casa de shows Tokio Marine, em São Paulo. Mônica Benini, esposa do cantor, também acompanhou a apresentação, e o grupo assistiu à performance em uma área VIP.

Durante o evento, Sandy mostrou entusiasmo ao prestigiar o irmão, registrando vários momentos com o celular e cantando junto aos hits apresentados. Vale destacar que a cantora tem apoiado Junior em sua série de apresentações pela região, demonstrando orgulho de sua carreira solo.

