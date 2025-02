Rodrigo Mussi recalcula rota ao relembrar estratégia no BBB: 'Eu repensaria'

Em entrevista à TV CARAS, Rodrigo Mussi relembra trajetória no BBB 22 e revela o que faria diferente na casa mais vigiada do Brasil

Rodrigo Mussi (39) foi o segundo eliminado do BBB 22, mas a trajetória do participante ficou marcada. Apesar de sair com 48,45% dos votos do público. Apesar da curta participação, ele foi um dos protagonistas no período que permaneceu na casa. Em entrevista ao Críticos do BBB, da TV CARAS, o ex-BBB recalcula rota ao falar do BBB.

Mussi aponta que é uma alternativa arriscada logo no começo do jogo já se envolver em conflitos. Rodrigo afirma ser necessário ter foco no reality, mas não deixar tão explícito suas intenções de jogo nas primeiras semanas.

"Hoje eu repensaria, eu acho ainda cedo, mas, de qualquer forma, tem que tentar pensar no jogo. Pensar, talvez jogar segurar, mas pensar que existe um jogo lá dentro e você pode ser o próximo eliminado", afirma.

'MUITO MORNO'

Rodrigo Mussi afirmou que está com expectativas para o reality ser mais movimentado. Ele alerta que é perigoso cravar um favorito logo no início do BBB 25, ainda mais sabendo que o cenário do jogo muda toda hora.

"Ainda estou achando morno, bem morno. Tem gente que ainda não pegou o jogo. O Big Brother é muito dinâmico, quando um jogador pega para tentar jogador, mas até agora eu vi muito morno", declara o ex-BBB.

Mussi relembra participação no BBB 22 e confessa que não gostaria de receber o título de planta: "Eu preferia ser um vilão do que ser uma planta. Planta não dá. Eu fiquei lá no Big Brother, eu movimentei de alguma maneira. Se eu fui vilão, não sei, mas eu sai dali com um nome bem legal. Eu prefiro ser um dos dois, protagonista ou vilão, óbvio do jogo! Do que ser uma planta", finaliza o ex-BBB Rodrigo Mussi.

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA DE RODRIGO MUSSI À CARAS BRASIL NA INTEGRA:

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA DE RODRIGO MUSSI COM À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: