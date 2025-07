Renata Saldanha se emociona ao receber carro que ganhou no BBB 25

Campeã do BBB 25, Renata Saldanha retirou o carro conquistado no reality show da TV Globo: 'Muita lágrima de gratidão'

Vencedora do BBB 25, Renata Saldanha dividiu com o público um momento bastante especial e emocionante: a retirada do carro que ganhou no reality show da TV Globo. Na última terça-feira, 29, a bailarina compartilhou alguns registros de seu primeiro contato com o automóvel.

Em uma das imagens, é possível notar a emoção da ex-sister com a conquista. Ela, inclusive, também relembrou o dia em que viu o carro pela primeira vez dentro do confinamento, antes da grande final. " Sempre compartilho meus desejos com Deus mas ao fim das orações, entrego nas mãos Dele porque sua vontade é boa, perfeita e agradável ", iniciou ela.

"Mesmo em meio a tantos desafios, lágrimas, batalhas, o Senhor sempre me mostrou o seu amor. Eu não sou de reclamar: fazia tudo o que estava ao meu alcance pra estar nos meus trabalhos sempre entregando o meu melhor, seja de ônibus, de bicicleta, de moto táxi, sempre honrando meus compromissos e também sempre compartilhando para Deus o meu sonho de ter meu próprio carro… E Ele me deu, do jeitinho que tinha que ser, de acordo com a vontade Dele ", continuou a ex-sister.

" Hoje ainda tem muita lágrima, mas de gratidão pelo seu amor e cuidado comigo! TÔ FELIZ DEMAIS! Obrigada a todo mundo que torce por mim e que também vibrou por essa conquista! Agora tenho um carrinho para chamar de meu, para levar Dona Eulália para dar um rolê, para trabalhar muito e para abençoar outras vidas, até porque bênção boa é bênção multiplicada! Toda honra e toda glória seja dada a Deus!", concluiu a ex-BBB.

Vale lembrar que Renata Saldanha venceu o BBB 25 com 51,90% dos votos do público e, além do carro, também levou para casa o prêmio de R$ 2,7 milhões. A bailarina disputou a grande final do programa com Guilherme e João Pedro.

Confira a publicação de Renata Saldanha:

O primeiro gasto de Renata com o prêmio do BBB 25

A ex-BBB e bailarina Renata Saldanha já começou a gastar o prêmio do BBB 25, da Globo. Depois de conquistar quase R$ 3 milhões no reality show, ela colocou a mão no bolso para regularizar sua vida financeira.

Ela contou que seu primeiro gasto com o valor do prêmio foi pagar suas dívidas. "Primeira coisa que eu fiz com o dinheiro foi limpar meu nome", disse ela em entrevista ao Gshow.

Agora, o foco dela é usar o dinheiro para dar uma vida melhor para sua família. "Hoje estou podendo proporcionar um lar novo para minha mãe. Isso é meu maior luxo. Todo mundo pergunta se comprei alguma coisa, mas por enquanto, não. Minha prioridade maior foi meu objetivo dentro do programa: honrar minha família", afirmou.

