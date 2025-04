Renata e Maike estão juntos? Campeã do BBB 25 revela status da relação

Fora do BBB 25, Renata abriu o jogo e contou se já conversou com Maike; os dois engataram um romance na reta final do jogo

Fora do BBB 25 há pouco mais de uma semana, Renata Saldanha, campeã do reality show, está retomando aos poucos sua rotina na 'vida real'. Entre um compromisso e outro, a cearense separou um tempo na madrugada desta quarta-feira, 30, para conversar um pouco com o público que a acompanha.

Por meio das redes sociais, Renata abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas dos seguidores para responder. Ao longo do bate-papo, a ex-BBB revelou que sua relação com Maike foi a curiosidade mais questionada pelos fãs.

Ela, então, abriu o jogo e contou como está o relacionamento dos dois após o programa. Para quem não acompanhou, Renata e Maike, que eram aliados de jogo, engataram um romance nos últimos dias do confinamento.

"Só para avisar que está tudo bem. Nós estamos bem, está tudo bem entre nós , para quem tinha dúvida sobre como estávamos em relação um ao outro, está tudo bem. Mas é como lidamos com outros relacionamentos na vida, pelo menos é como eu lidei com tudo", iniciou Renata Saldanha.

"Estamos nos conhecendo, conversamos, e estamos nesse momento de nos conhecermos, entender um pouco tudo isso, que também é novidade para ele e para mim. É isso, estamos nos conhecendo ", completou a campeã do BBB 25.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Central Reality (@centralreality)

O início do romance entre Renata e Maike no BBB 25

Apesar de terem sido aliados de jogo desde o início do BBB 25, Renata e Maike só engataram um romance na reta final do programa. Ao longo do confinamento, o paulistano chegou a flertar com a loira e relatou diversas vezes ter interesse nela, mas a campeã do reality show da TV Globo só se permitiu viver o affair nos últimos dias.

O primeiro beijo de Renata e Maike aconteceu em uma das festas do BBB. Na ocasião, tocava a música 'Medo Bobo', da dupla sertaneja Maiara e Maraisa. "Você beija bem, hein!?", elogiou o ex-brother, dando mais um beijo na cearense.

Em outro momento da festa, ele falou sobre ter conseguido beijá-la. "Você viu que eu sou bom de resistência, né!? Aguento bem", comentou Maike. "Me venceu todas as vezes. [...] Literalmente", respondeu Renata. "Venço pelo cansaço", completou o nadador, antes de beijar a bailarina mais uma vez.

Leia também: BBB 25: Será que Renata vai dividir o prêmio com Eva? Ela responde