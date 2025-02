Quem deve ser eliminado no sexto paredão do BBB 25?

Na noite de domingo, 23, foi formado o sexto paredão do BBB 25. Estão na disputa Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada; quem deve ser eliminado? Vote na enquete!

Mais um paredão formado no Big Brother Brasil. O ator Diogo Almeida (40); a mãe dele, Vilma (68); e a atriz Vitória Strada (28) estão na sexta berlinda do BBB 25 e disputam a permanência no jogo. Quem você acha que deve ser eliminado e se despedir da casa mais vigiada do País na terça-feira, 25? Vote na enquete da CARAS Brasil e dê sua opinião!

A noite do domingo, 23, já começou com Diogo e a carioca Thamiris (33) emparedados pelo Big Fone de sábado, 22. Porém, Camilla (34) tinha o Poder Curinga do Sim ou Não, com o qual podia tirar alguém que estava no paredão pelo Big Fone e colocar outra pessoa na berlinda. Ela escolheu tirar a irmã, Thamiris, e colocar Dona Vilma.

Na sequência, o Anjo Guilherme (27) imunizou a sogra Delma. “É meu alicerce lá fora e é minha força aqui. Ela tem um útero que é um pincel e fez a coisa mais bonita que é a minha esposa”, disse.

O líder João Pedro (21) indicou Vitória. “Ela já esperava que eu ia colocar ela. Eu vejo o jogo dela e as atitudes dela aqui na casa. Ela não é uma jogadora de opinião, ela é maria vai com as outras. Eu não concordo com o jogo dela”, afirmou.

A mais votada da noite foi Camilla, que teve 7 votos. Por fim, Diogo, Camilla e Vilma disputaram a prova bate-volta, que é de sorte, e Camilla escapou da berlinda.

BRIGA ENTRE CAMILLA E VITÓRIA STRADA

A formação do sexto paredão agitou a noite no confinamento do BBB 25. Após Camilla demonstrar apoio à permanência de Vitória Strada, emparedada pelo líder, Guilherme questionou a postura da sister em relação à atriz.

"Torço por você, tomara que você volte", disse a irmã de Thamiris ao abraçar Vitória."Rapidinho, deixa eu falar uma coisa, Camilla. É uma coisa que queria abrir. Na primeira oportunidade que você teve (…) disse assim: ‘Guilherme, se a ordem da votação fosse diferente, eu votaria na Vitória", iniciou o genro de Delma (54).

"Quem é sua prioridade?", questionou Camilla. "Minha prioridade? Minha sogra", respondeu Guilherme. "A minha prioridade é minha irmã. Eu votaria, sim, na Vitória", rebateu a sister. Neste momento, a discussão se intensificou entre Vitória e a trancista, que a acusou de apontá-la como agressiva.

Camilla, então, destacou que não queria mais conversar com Vitória. "Não vou abaixar a cabeça. Desde o domingo, não queria conversar com você. Não quero jogar junto com ninguém. A partir de agora, minha prioridade é minha irmã", disparou a sister. "É engraçado que você escuta o Guilherme, escuta todo mundo, mas a pessoa que era sua aliada, você não quer escutar", rebateu a atriz, sem conseguir argumentar.