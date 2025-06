Pyong Lee revela grande arrependimento no BBB 20: 'Poderia'

Ex-participante do BBB 20, Pyong Lee contou que uma atitude dentro do reality show da Globo acabou o prejudicando no jogo; saiba qual

Pyong Lee abriu o coração ao recordar sua participação no BBB 20, da TV Globo. O hipnólogo e youtuber entrou como Camarote na primeira edição do programa que reuniu famosos e anônimos no confinamento.

Cinco anos após participar do reality show, Pyong revelou qual foi seu maior arrependimento dentro da casa mais vigiada do país. Em entrevista ao 'Gringa Cast', de Renato Ray, que irá ao ar nesta quarta-feira, 11, o hipnólogo apontou o consumo de bebida alcoólica nas festas como fator prejudicial ao seu desempenho no jogo.

" Eu me arrependo de ter bebido. Eu poderia estar muito ultrafocado. As pessoas me conheceram como o cara estratégico. Eu olhava tudo que acontecia, acertava a hora, acertava a dinâmica… ", declarou ele, relembrando sua trajetória no BBB 20.

"Quando chega no dia da festa, dá um negócio que a gente só quer, tipo assim, 'mano, vamos esquecer o mundo'", completou. Além do consumo de álcool, Pyong Lee também confessou que se arrepende de ter se colocado no paredão. O trecho da entrevista foi disponibilizado pela 'Quem'.

Para quem não lembra, Pyong foi eliminado do reality show da TV Globo com 51,70% dos votos do público após enfrentar a berlinda contra Babu Santana e Rafa Kalimann. Na ocasião, o ex-brother pediu para que o líder da semana o indicasse à zona de risco.

As transformações na vida de Pyong Lee após o BBB

Pyong Lee (32) foi um dos primeiros camarotes que integraram o elenco do BBB, e teve uma trajetória bastante movimentada na casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista recente à CARAS Brasil, o ilusionista revelou as transformações em sua vida após participar do programa e destacou os desafios enfrentados ao sair durante a pandemia do coronavírus.

O ilusionista participou do BBB 20 e foi o oitavo eliminado daquela edição do programa, recebendo apenas teve 51,70% dos votos para permanecer no jogo. Ao longo do bate-papo, Pyong Lee relembrou sua participação e revelou que estava acompanhando o BBB 25; confira detalhes!

