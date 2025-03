Prova do Anjo no BBB 25: Saiba quem venceu a competição

Na tarde deste sábado, 22, os participantes disputaram a Prova do Anjo que exigiu rapidez em três etapas. Saiba como foi

Na tarde deste sábado, 1º, os brothers disputaram a prova do anjo na casa do BBB 25, da Globo. A disputa exigiu rapidez dos participantes para cumprirem as três etapas da dinâmica e o vencedor foi Vinicius .

Na prova, os participantes realizaram três etapas. Na primeira fase, eles tiveram que encaixar produtos no lugar indicado após encontrá-los em uma piscina de bolinhas. Na segunda fase, eles precisaram completar a frase com as palavras que também estavam em uma piscina de bolinhas. Na terceira etapa, eles tiveram que encaixar as caixas de entregas nas portas corretas.

A prova foi feita com o tempo cronometrado. O vencedor foi quem cumpriu a prova no menor tempo. A prova foi disputada por Vinicius, Gracyanne Barbosa, Vilma, Delma, Camilla, Daniele Hypolito e Thamiris; e o o novo Anjo é Vinicius.

No Castigo do Monstro da semana, duas pessoas vão se revezar para formar uma parede que representa o Paredão, que nunca pode ficar sozinha. Um dos dois monstros será emparedado no domingo pelo Anjo. Em sua decisão, Vinicius colocou Maike e Vilma no Castigo do Monstro .

Vinicius é o Anjo da semana - Foto: Globo / Fabio Rocha

Saiba quem está na Mira da Líder

Na noite desta sexta-feira, 28, a líder Vitória Strada colocou cinco pessoas na Mira do Líder do BBB 25, da Globo. No domingo, 2, ela terá que indicar uma dessas pessoas ao sétimo paredão da temporada.

Em sua decisão, a atriz colocou Vilma, João Pedro, Eva, Renata e João Gabriel na Mira do Líder. Ela justificou sua decisão ao dizer que eram pessoas que já a colocaram em risco em algum momento do jogo.

"Todas as pessoas que estão na minha mira são pessoas que já me colocaram no paredão, que já votaram em mim ou me colocaram na mira", afirmou.

Vale lembrar que Vitória ganhou a liderança na noite de quinta-feira, 27, ao vencer a prova que exigiu agilidade dos participantes.

A formação do paredão triplo

No domingo, 2, os participantes formam mais um paredão triplo da seguinte forma: O anjo imuniza uma pessoa e empareda uma pessoa; o líder indica para uma pessoa para o paredão; a casa faz a votação aberta e 2 pessoas são indicadas. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e uma se salva.

Na terça-feira, 4, uma pessoa será eliminada.

