'Ninguém vai me tirar este sentimento de vitória', declara Fernanda Bande

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Bande relembra sua participação no 'BBB 24' e celebra conquistas após o programa

Dona de uma personalidade marcante e sem medo de falar o que pensa, a ex-BBB Fernanda Bande (33) caiu no gosto do público por suas falas e pelo jeito levemente debochado. Um ano após participar doBBB 24, a artista segue colhendo os frutos. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre esta fase.

Nas redes sociais, Fernanda Bande recebeu o apelido de "loba", o termo é usado para designar mulheres corajosas e destemidas. Ela reflete que está muito feliz com sua trajetória após o reality e confessa ter o sentimento de vitória.

"Eu não poderia esperar algo melhor da minha trajetória. Estou muito grata, sou muito grata. Eu estou onde eu queria estar! Então, ninguém vai me tirar este sentimento de vitória. Podem querer coisas maiores, me comparar, mas não existe comparação com sucesso. Então, eu consegui a minha ideia de sucesso. Eu estou onde eu quero estar!", declara.

'Eu precisava disso'

Depois de participar do BBB 24, Fernanda Bande passou por grandes transformações, onde apresentou o Na Cama com Pitanda e a estreia como jurada no reality culinário Que Seja Doce (GNT). Ela ainda responde sobre as críticas.

"Acredito que lá no subconsciente, eu sempre estive preparada para este momento e acho que isso facilita muito! Eu acho que toda essa vida me caiu como uma luva. É questão de momento. Eu acredito que tudo que é bom é fácil de se acostumar. Não tem essa! Algumas pessoas vão colocar dificuldades, mas eu sei que o saldo é positivo. A partir do momento que você consegue mudar sua vida para a melhor, é positivo", finaliza a ex-BBB.

