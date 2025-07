Milionária, ex-BBB Renata dá presentão para Eva no aniversário

Saiba qual foi o presente luxuoso que a ex-BBB Renata Saldanha comprou para dar no aniversário da ex-BBB Eva Pacheco

A ex-BBB Renata Saldanha escolheu um presentão para dar no aniversário da ex-BBB Eva Pacheco. A festa de 32 anos da bailarina aconteceu no último domingo, 6, e a amiga fez questão de comparecer ao evento.

Chegando lá, Renata entregou o seu presente e deixou a amiga em choque. Ela comprou passagens aéreas para Eva conhecer Roma, na Itália . Além disso, ela ganhou outros itens para contextualizar o presente, como uma garrafa de vinho e um pacote de macarrão.

Eva ficou radiante com o presente e agradeceu pelo carinho da amiga milionária. “Te amo. Realizar seu sonho”, disse Renata ao presenteá-la. Além disso, Renata também falou da alegria de ver a amiga fazendo aniversário. "Há 25 anos celebrando o dia 6/7. Te amo para sempre! Começamos a dividir nossas aventuras nos palcos e mal sabíamos que lá ia ser apenas o início do que Deus tinha reservado para nós. Foi na dança que a gente se conheceu e dividiu momentos absurdamente especiais e únicos", afirmou.

Renata e o prêmio do BBB 25

Vencedora do BBB 25, a sister Renata é a nova milionária do Brasil. Ela levou para casa o prêmio de R$ 2.720.000 ao ficar em primeiro lugar na grande final. Com isso, a jovem foi questionada se pretende dividir o valor com Eva, que foi dupla para entrar no reality show.

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, ela foi questionada sobre a possibilidade de dar uma parte da quantia para a amiga. Então, ela contou que vai usar uma parte do dinheiro para colocar em prática um projeto que elas têm em conjunto.

"Todo mundo me pergunta isso. A gente sonha muitos sonhos juntas por dividirmos a vida. E um dos nossos sonhos era poder ajudar a escola, o projeto que a gente veio. Inclusive eu verbalizei isso no dia da minha prova do líder quando visualizei ali todo o meu projeto naquele cenário. E foi um momento muito especial", disse ela.

E completou: "Eu lembro que assim que vi o vídeo da casa de bonecas falei para ela (Eva) que a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente sair daqui, não interessa em que lugar a gente fique, o dinheiro que a gente tiver gente vai dar um jeito de ajudar o projeto a crescer, a multiplicar e a poder aumentar a quantidade de atendimentos para outras meninas e meninos, porque a gente sabe o valor que isso teve na nossa vida e sabe qual transformador isso foi".

Em entrevista nos bastidores da Globo, Renata revelou mais detalhes sobre o que vai fazer com o prêmio do BBB 25. "Primeiro eu tenho que limpar meu nome (risos). Eu não consigo dizer com precisão o que eu vou fazer agora porque é muito dinheiro, eu nunca nem vi a minha conta passar de seis dígitos, quanto mais de milhões. Obviamente, como já falei, vou honrar a minha família imediatamente. É o mínimo que eu posso fazer por quem me honrou a vida inteira e estava lá, inclusive, naquele gramado, torcendo e vibrando para que eu ganhasse", disse ela.

"Junto com a Eva, eu também tinha o sonho de ajudar de alguma forma projetos sociais. O que eu puder fazer com a minha voz, com a força que eu tiver, para ajudar esse mesmo lugar de onde eu vim, eu vou fazer. Eu sei o quanto isso foi importante na minha vida e o quanto isso me agregou com valores e experiências muito edificantes. O máximo que eu puder proporcionar para outras meninas e meninos, para pessoas que acreditam na arte, no esporte, com certeza eu farei", finalizou.

