Mateus Pires revela conversa com o namorado antes de entrar no BBB 25 com Vitória Strada

Mateus, sétimo eliminado do BBB 25, falou sobre o pós-reality e relembrou uma conversa com o namorado antes do confinamento.

O brother Mateusfoi o sétimo participante elimado do BBB 25, da Globo, com 65.3% dos votos do público. Fora da casa mais vigiada do Brasil, o arquiteto, que entrou como dupla de Vitória Strada, contou em entrevista ao jornal O Globo como tem vivido o pós-reality e relembrou uma conversa que teve com o namorado antes do confinamento.

"Já consegui assimilar boa parte do que aconteceu na casa. O que estou assimilando aos poucos mesmo é tudo aqui fora. Os frutos do programa, o carinho das pessoas. Estou acostumado a ser uma pessoa anônima, então é muito engraçado as pessoas me reconhecerem na rua", analisou ele em entrevista divulgada nesta quinta-feira, 6.

E ele também falou sobre sua amizade com Vitória. Durante a sua participação no programa, a relação dos dois foi questionada pelo público. "As únicas pessoas que sabem exatamente o quanto uma amizade é forte são os dois que estão na relação".

E complementou: "É muito fácil pegarmos nosso dedo, apontar para as pessoas e fazer julgamento das amizades alheias. Mas a verdade é que eu e a Vitória já passamos por tanta coisa juntos, e o programa é mais uma provação da nossa amizade. Não liguei muito para os comentários, porque na verdade eu sei que eles não são reais".

Mateus revelou ainda que seu namorado, Junior Souto, com quem está desde agosto, demorou a acreditar que sua participação no reality era real. Ele compartilhou uma conversa que tiveram antes do confinamento.

Conversa com o namorado

Eu não meço os relacionamentos que eu tenho por tempo. Tivemos uma conexão muito bacana. Eu vejo nele uma pessoa que eu quero muito ter comigo para sempre. A nossa conversa antes do programa foi muito nesse lugar. Eu falei: "Estou com você e não quero abrir mão do nosso relacionamento ou qualquer coisa do tipo por conta de um programa em que tudo é muito incerto."

Como Vitória Strada conheceu Mateus?

Após deixar o programa, Mateus contou como conheceu a amiga. Ele e Vitória se conheceram em um Carnaval e firmaram a amizade após ficarem presos em um elevador. "A gente ficou próximo e desde o início achei ela muito divertida, só que a gente estreitou nossa relação, após esse episódio, no elevador", contou ele durante participação no Mais Você, da Globo.

"A gente ficou preso um pouco mais de uma hora. Estava eu, ela e umas outras cinco pessoas, e era um after de uma festa. A gente ficou preso e a gente ficou fazendo um ao outro se sentir tão bem, a gente ria junto, a gente fez a paz um do outro, ali. Foi quando a gente decidiu amar um ao outro, assim", completou Mateus.

