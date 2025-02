Marcos Mion revela quem levaria como dupla para o BBB: 'Conexão de alma'

Procurado pela CARAS Brasil, o apresentador Marcos Mion revelou qual famoso levaria como dupla para enfrentar o confinamento do BBB

Apresentador do Caldeirão do Mion (Globo), Marcos Mion(45) não pensa duas vezes ao dizer qual celebridade levaria como dupla para o BBB. A 25ª edição começou com a dinâmica inédita e deixou fãs curiosos sobre a escolha de outros famosos para encarar a competição pelo prêmio milionário.

Certo de sua escolha, ele não hesitou ao citar o amigo Lúcio Mauro Filho(50) como dupla, caso fosse convidado para o BBB . "Ele é meu irmão, temos uma conexão de alma", começa o artista, em entrevista à CARAS Brasil.

Para ele, que pode ser visto nos cinemas com o filme MMA - Meu Melhor Amigo, o ator é a escolha certa para conseguir acalmá-lo durante os desafios da competição. Além disso, ele explica que o humorista e músico é muito amado por todos a sua volta, o que ajudaria a criar laços na casa.

"Você tem que ter alguém que te traga paz e sanidade para encarar essa jornada maluca que é o BBB. O Lucinho é o cara mais amável e mais amado que eu já conheci na minha vida. Não tem uma única pessoa que não seja apaixonada por ele."

Marcos Mion e Lúcio Mauro Filho são amigos de longa data. Os dois trabalham juntos no Caldeirão, em que o ator participa com a banda Lúcio Mauro e Filhos. Eles costumam trocar declarações e homenagens, sempre ressaltando a importância da amizade e celebrando a presença na vida um do outro.

