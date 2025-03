Lucas Souza revela se aceitaria participar do BBB; confira

Lucas Souza integrou o elenco de A Fazenda 15; em entrevista à TV CARAS, ele fala sobre o BBB e confessa se aceitaria participar do reality

Ex-militar, Lucas Souza viu sua vida se transformar após deixar a 15ª edição de A Fazenda, na Record. Para além de questões da vida pessoal, ele também recebeu mudanças na carreira, porém acabou desistindo do reality. Em entrevista à TV CARAS, o influenciador digital revela se aceitaria participar do Big Brother Brasil.

Lucas Souza confessa que toparia entrar na casa mais vigiada do Brasil : "Eu entraria [no BBB], com certeza. Eu acho que não dá para falar: 'ai, não sei'. Eu acho que é uma oportunidade muito boa", revela o influenciador digital.

Porém, ele brinca que sua participação no BBB seria diferente de muitos brothers desta edição, onde alguns acabam não movimentando o jogo: "Mas eu não ficaria como esse pessoal está. Sabe assim? Está sobrando educação ali. A gente não quer só educação, tem que ter um tempero", avalia.

'ESPERAVA MUITO MAIS DELA'

Lucas Souza aponta que está gostando de acompanhar esta edição do BBB, mas acredita que alguns participantes tem receio de jogar e acabam segurando o restante do elenco. O ex-fazenda acredita que Vitória Strada (28) e Gracyanne Barbosa (41) tem esse perfil no jogo.

Souza fala sobre a trajetória da musa fitness no BBB 25: "A própria Gracyanne, sabe? Eu esperava muito mais dela em relação a posicionamento, se impor mais. Eu acho que ela, às vezes, fala uma coisa no quarto com as pessoas, só que no momento de posicionar cara a cara com a pessoa, ela não fala", declara. "Tem muita planta também", finaliza o influenciador digital Lucas Souza.

