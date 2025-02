Lucas Buda abre o jogo e revela se teve interesse romântico em Pitel no BBB 24

Ex-participante do BBB 24, Lucas Buda falou abertamente sobre a proximidade com Giovanna Pitel em sua edição e revelou se possuía interesse

Ex-participante do BBB 24, Lucas Buda viveu um episódio polêmico em sua participação no reality show da TV Globo. Na época, casado com Camila Moura, o capoeirista acabou demonstrando interesse amoroso por Giovanna Pitel, fazendo com que a então esposa pedisse o divórcio ainda durante seu confinamento.

Agora, cerca de um ano depois do ocorrido, Lucas abriu o jogo e falou abertamente sobre o assunto envolvendo sua vida pessoal. Em entrevista ao podcast 'Mussi de Climão', de Rodrigo Mussi, o ex-brother revelou se realmente possuía interesse amoroso na colega de confinamento.

"Ô Buda, agora responde. Quero que você seja sincero, se não a gente vai beber de novo. Você ficou afim da Pitel ou não?", perguntou o apresentador. "Fiquei, pô. Isso aí não tem como negar, Rodrigo! Nem se eu quisesse falar o contrário, eu conseguiria", respondeu Lucas Buda.

Em seguida, ao ser questionado se houve um possível interesse recíproco de Giovanna Pitel, o ex-BBB confessou não saber. "Não sei! O meu erro foi externalizar isso, porque se eu tivesse sentido e ficado calado. Quando falei, falei assim: ‘Fiz merd*’. Então ali já foi… Deu ruim e errei! Aprendi a não cometer os mesmos erros", disse ele.

Por fim, Lucas Buda ressaltou que, apesar do interesse romântico em Pitel, jamais tentaria algo com a sister dentro do programa, uma vez que ainda estava casado. Camila Moura, agora ex do capoeirista, anunciou o fim do casamento dias após o flerte do ex-brother com a colega.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Buda (@lucasbuda)

A nova namorada de Lucas Buda

O pedido de namoro de Lucas Buda à Joyce Magalhães, em novembro de 2024, impressionou o público que o acompanhou no BBB 24. Em um quarto hotel em Manaus, cidade no Amazonas em que trabalha em loja própria de semijoias, a empresária foi surpreendida pelo influenciador digital com o pedido oficial de namoro.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele conta os bastidores de todo o trabalho que teve para fazer a surpresa. De acordo com o professor, o momento intimista pediu um capricho especial e uma temática ousada como prova do seu amor; confira detalhes!

Leia também: Ex-BBB Lucas Buda revela como era o confinamento em dia de Big Day: ‘Muito difícil’