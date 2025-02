Leidy Elin confessa transformação após participar do BBB 24: 'Me mudou como pessoa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leidy Elin relembra trajetória no BBB 24 e revela como lidou com as críticas após o reality

No ano de 2024, Leidy Elin (27) viu sua vida passar por uma grande mudança após participar daquela edição do BBB. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB faz um balanço de sua experiência no reality da Globo e confessa como lidou com os ataques que sofreu ao sair da casa mais vigiada do Brasil.

A ex-BBB celebra as oportunidades na carreira após o jogo e define a experiência como única. Leidy Elin aponta um saldo positivo em participar do BBB 24 e revela ter passado por uma grande transformação após deixar o reality.

"Experiência única, a gente têm emoções, sentimentos que a gente nunca teria na vida fora daquela casa. Eu aprendi muito a trabalhar mais o meu psicológico, a ter mais inteligência emocional, então, foi transformador e me mudou como pessoa também", revela.

"O reality show Big Brother Brasil, ele já é transformador em si. Ele é o maior reality show do Brasil. Então, a visibilidade que ele dá para gente é gigantesca. Na minha opinião, foi ótimo. Eu amei participar do BBB 24. A ficha demorou um pouquinho a cair, mas foi muito legal, foi uma experiência única. Eu costumo dizer que é uma experiência humana muito louca, mas é única na vida", complementa.

'MEXEU NA MINHA MENTE'

Leidy Elin foi a 14º eliminada do BBB 24 e deixou a casa após receber uma média de 88,33% dos votos. Depois que deixou o reality, a ex-BBB precisou lidar com ataques racistas e criminosos nas redes sociais. Ela menciona não se importar com o julgamento das pessoas, mas reforça que opinião é muito diferente dos comentários racistas que sofreu.

"Sobre cancelamento e ataques, eu não ligo muito para opinião alheia não, porque ninguém paga minhas contas. Eu entrei muito centrada com isso [...] a gente entra correndo riscos. O que me pegou mais foi a a criminalidade que estava rolando dentro da internet e as pessoas achando isso a coisa mais normal", revela.

A trancista relembra os ataques raciais que sofreu após participar do BBB 24 e menciona que eles trouxem impactos psicológicos. Leidy Elin afirma ter entrado na justiça contra os criminosos que a atacaram nas redes sociais.

"O crime racial que aconteceu ali, isso me pegou um pouco, mexeu na minha mente. Abalou um pouco meu psicológico. Eu estou entrando na justiça para ataques raciais. Demora um pouco, a gente sabe que Justiça no Brasil é demorada demais, mas está encaminhando, tem dois processos aberto [...] a internet não é terra sem lei para ninguém",finaliza a ex-BBB Leidy Elin.

