Klara Castanho no BBB 26? Atriz rompe o silêncio sobre participação

Vem aí? A atriz Klara Castanho abriu o jogo sobre suposta participação no BBB 26 após rumores: 'Inimiga do desemprego'

O nome de Klara Castanho ficou em evidência na manhã desta sexta-feira, 19, após rumores de que a atriz teria sido convidada para entrar no BBB 26 repercutirem nas redes sociais. De acordo com informações do jornal Extra, o convite já havia sido feito pela produção do reality show da TV Globo.

Em meio aos boatos de uma possível participação no confinamento, Klara Castanho rompeu o silêncio e se manifestou a respeito do assunto. Em seu perfil oficial, a atriz garantiu que não foi convidada e, ainda que tivesse recebido o convite, não poderia aceitar.

Segundo a atriz, sua agenda de trabalho durante o período do reality show a impediria de entrar no confinamento: “ Primeira coisa: não fui [convidada]. Segunda coisa: não vou. Mas quando vocês me chamam de inimiga do desemprego, acho que inclui essa também (risos). Eu tenho dois trabalhos assinados pro período do BBB, mas estarei assistindo felicíssima do sofá de casa “, explicou Klara Castanho.

Ainda segundo o jornal Extra, a cantora MC Carol também teria sido convidada pela produção do BBB 26 para entrar no reality show e fazer parte do Camarote. Até o momento, a famosa não se manifestou sobre os rumores. A nova edição da atração tem previsão de estreia para janeiro de 2026.

Klara Castanho relembra afastamento da TV

Em entrevista recente à ‘Quem’, Klara Castanho abriu o coração ao relembrar o período em que esteve afastada da televisão aberta. Longe das novelas por sete anos, a atriz esteve envolvida em projetos como filmes e séries, o que a ajudou em sua trajetória pessoal e profissional.

“Quando me afastei da TV, eu tinha 16 anos. Neste intervalo, tive grande amadurecimento na vida. No trabalho, pude vivenciar muitas experiências diferentes no streaming, personagens bem diferentes. Voltei com mais bagagem e pude ter uma nova descoberta da dinâmica de novelas“, explicou a artista, na ocasião.

Em seguida, Klara Castanho contou que a novela Garota do Momento, que chegou ao fim em junho de 2025, representou uma fase de superação e aprendizado em sua carreira: “A Eugênia [personagem vivida pela atriz] permitiu que eu acessasse lugares muito diferentes, tanto emocionalmente, como em criação e reviravolta de personagens. Tenho 24 anos e não tinha conhecimento sobre como tinha sido a década de 1950. Pude estudar, e isso me abriu um leque“, confessou ela.

Por fim, a atriz comemorou o retorno às novelas após sete anos afastada e destacou a importância da nova personagem em sua trajetória. “Fiquei fora das novelas por sete anos e dizem que sete é um número da sorte, então, fiquei muito feliz em voltar em uma personagem que me deu várias possibilidades“, concluiu Klara Castanho.

