Juliette revela motivo de não comentar sobre o BBB publicamente

Campeã do BBB 21, a cantora Juliette explicou por que decidiu não comentar mais sobre as edições do reality show nas redes sociais

Vencedora do BBB 21, Juliette já revelou que gosta de acompanhar o reality show da TV Globo mesmo após sua participação no programa. A cantora, no entanto, evita comentar publicamente sobre as edições.

Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, Juliette explicou melhor sua decisão de se manter 'neutra' nas redes sociais a respeito dos participantes. De acordo com a famosa, opinar sobre o reality nas redes sociais é sinônimo de 'dor de cabeça'.

"Eu fico me coçando para dar opinião. Não dou mais porque fã de Big Brother é um problema. Eles são viscerais, apaixonados. E aí é dor de cabeça. Fiz uns stories falando do BBB. Apaguei, porque é uma dor de cabeça que nem sempre eu estou a fim. Mas eu amo [o programa]", declarou ela.

Recentemente, Juliette declarou torcida para a permanência da atriz Vitória Strada, que é sua conhecida na 'vida real'. A cantora, no entanto, foi bastante criticada por revelar 'preferência' por um participante do grupo Camarote, uma vez que ela própria entrou no programa como Pipoca.

"Para ganhar, eu sempre vou puxar sardinha para um anônimo, porque eu me vejo ali. É uma oportunidade certa. As outras coisas são incertas para quem não é artista. [...] Só que uma colega minha entrou [no programa], e eu gosto dela. Vou ser mentirosa e dizer que não quero que ela fique? Não vou", esclareceu.

"O defeito da Vitória, digamos assim, é ser famosa. Mas se meu vizinho entrasse no Big Brother, eu também diria: 'É meu amigo, e eu quero que fique'. Mas para ganhar, mesmo, eu quero que seja uma pessoa anônima, principalmente que não tenha dinheiro", completou Juliette.

O que Juliette fez com o prêmio do BBB 21?

Um dos grandes fenômenos revelados pelo BBB, Juliette venceu a 21ª edição do reality show da TV Globo com 90,15% dos votos do público e levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Agora, quatro anos após sua participação no programa, a cantora abriu o jogo e revelou como gastou o dinheiro recebido; confira detalhes!

