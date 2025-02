John Drops revela ter sido convidado para participar do BBB: 'Eu me arrependo'

Em entrevista à TV CARAS, o influenciador John Drops fala suas primeiras impressões do BBB 25 e confessa que já recebeu um convite para o reality

Em entrevista à TV CARAS, o influenciador digital John Drops, sucesso nas redes sociais, revela suas primeiras impressões sobre o BBB 25 e relembra que foi convidado para participar de uma edição histórica do reality. "Eu me arrependo", declara.

John Drops afirma que recebeu o convite da produção do programa em 2019, para integrar o elenco do BBB 20, considerada uma das edições mais marcantes do reality. "Acho que foi em 2019, eu recebo a ligação, aquela famosa ligação misteriosa".

"Eu nunca sei de onde eles conseguem o número, mas eles conseguem. Eles me ligaram para falar sobre essa proposta, que seria esse projeto novo. De trazer pessoas famosas, com visibilidade para incluir no camarote", relembra.

O influenciador digital afirma que gostava bastante de acompanhar o BBB quando era criança, mas acabou perdendo o hábito, principalmente porque passou a estudar no período noturno. John Drops relembra que pensou bastante na época, mas recusou o convite.

Drops confessa que se arrepende de não ter entrado naquela edição, pois muitos dos participantes são seus amigos, o que teria tornado a experiência mais fácil: "Eu me arrependo de não ter entrado nesse porque era um Big Brother que tinham pessoas que eu amo, que são minhas amigas".

"Eu estaria em casa, estaria confortável. E veio a pandemia, que foi um surto que esse Big Brother causou. Eu acho que vai demorar para existir um Big Brother daquele [...] todos eram protagonistas. Eu me arrependo muito nesse lugar", finaliza o influenciador digital John Drops.

