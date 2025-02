John Drops aponta quais participantes devem chegar à final do BBB 25: 'Eu acho'

Em entrevista à TV CARAS, o influenciador John Drops fala sobre o BBB 25 e aponta quais participantes acredita que chegarão à final do jogo

Sucesso nas redes sociais, o influenciador digital John Drops não esconde de ninguém sua paixão por BBB, como ele mesmo define: "Adoro acompanhar reality show". Em entrevista à TV CARAS, o artista revela suas primeiras impressões sobre o BBB 25 e aponta quais participantes devem chegar na final da casa mais vigiada do Brasil.

Na visão de John Drops: Dona Delma (54), Thamiris(33) e Vinícius (28) são os brothers que mais vão longe no jogo. A princípio, o influenciador digital apontou que Aline (32) também deve chegar, mas trocou, pois acredita que a nutricionista tem mais chances.

"Dona Delma, eu acho que Aline e Vinícius. Não, tiraria Aline, botaria Thamiris. Delma, Thamiris e Aline". Sobre o favoritismo de Diego Hypolito (38), John Drops levanta uma hipótese de desistência do atleta por conta da pressão dentro da casa.

"Não sei, uma coisa que pode acontecer e a gente não está preparado é ele pedir para sair. Eu não sei se ele tem um emocional tão forte para ficar, principalmente se a irmã dele sair. Eu vou manter nesses três", revela.

'EU ME ARREPENDO'

John Drops afirma que recebeu o convite da produção do programa em 2019, para integrar o elenco do BBB 20, considerada uma das edições mais marcantes do reality. "Acho que foi em 2019, eu recebo a ligação, aquela famosa ligação misteriosa".

Drops confessa que se arrepende de não ter entrado naquela edição, pois muitos dos participantes são seus amigos, o que teria tornado a experiência mais fácil: "Eu me arrependo de não ter entrado nesse porque era um Big Brother que tinham pessoas que eu amo, que são minhas amigas".

"Eu estaria em casa, estaria confortável. Eu acho que vai demorar para existir um Big Brother daquele [...] todos eram protagonistas. Eu me arrependo muito nesse lugar", finaliza o influenciador digital John Drops.

Leia mais em: John Drops revela ter sido convidado para participar do BBB: 'Eu me arrependo'

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA DE JOHN DROPS À CARAS BRASIL NA INTEGRA:

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA DE JOHN DROPS COM À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: