Jessi Alves revela seus planos para o futuro após sucesso no BBB 22: 'Filhos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jessi Alves relembra sua participação na 22° edição do BBB e confessa seus planos para o futuro pessoal e profissional

Em 2022, Jessi Alves viu sua vida mudar completamente após sua participação no reality show da Globio. A 14° eliminada da edição foi a última mulher a deixar a casa mais vigiada do Brasil, protagonizando uma série de momentos marcantes. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-sister comentou sobre seus planos para 2025 e as mudanças em sua carreira profissional após ganhar notoriedade nacional.

"Estou estudando inglês. Quero poder viajar e falar outro idioma. Eu e minha namorada adotamos um segundo cachorrinho agora, a Nala. Então, também estou focando nesse lugar familiar de criar uma família. De repente, casar... Já começar a planejar filhos. Já é uma conversa, porque um casal homoafetivo, sendo duas mulheres, a gente tem que planejar para ter filhos. A gente tem que pensar como vai ser esse processo, se vai inseminar, escolher e tem toda uma estrutura para construir", explicou.

"A gente ainda quer casar antes, a gente já vem falando de casamento. Já tem uma pastinha lá no Instagram 'salvos para o nosso casamento'. Já fazemos isso. Adotamos nossa cachorrinha Nala, então nossa família está crescendo. A gente já vem fazendo planos (...) Eu quero que esse ano seja um ano de cuidado mesmo. Cuidar da minha cabeça, do meu corpo, da minha casa e da minha família", confessou.

Em relação à sua carreira profissional, Jessi Alvez admitiu que encontrou um espaço para seguir com a criação de conteúdo nas redes sociais: "Eu entendi um caminho que fazia sentido para mim, que é estar envolvida com as pautas que já são sobre mim. Então, hoje eu estou bem envolvida com a pauta socioambiental, estou falando muito sobre crise climática. Estou aproveitando também que esse ano a gente vai ter a conferência do clima aqui no Brasil, vai acontecer em Belém do Pará".

"Então, eu estou aproveitando que a gente vai ter esse olhar voltado para o Brasil no contexto climático para produzir conteúdo e informar as pessoas sobre isso, porque é o que eu gosto de fazer. Estou bem engajada nessa pauta e espero viajar muito esse ano, ter muitas experiências nesse sentido e poder compartilhar isso nas redes", concluiu.

A ex-participante do reality show ainda comentou sobre sua participação no BBB 22 há três anos. "É impressionante. Até hoje eu fico pensando: 'Caraca, já passou três anos'. Eu entrei com 26 e já vou fazer 30. É chocante. É muito recente, mas parece que já passou muito tempo. É isso, eu estou vindo comentar o terceiro BBB depois do meu, gente. Três anos é muito tempo, mas, ao mesmo tempo, é muito rápido'", brincou.

