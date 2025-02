Jessi Alves fala sobre romance de Aline e Diogo no BBB 25: 'Ela acaba não enxergando'

Em entrevista à TV CARAS, Jessi Alves opina sobre relacionamento de Aline e Diogo; a ex-BBB também analisa o posicionamento da sister no jogo

O relacionamento de Aline (32) e Diogo Almeida (40) no BBB 25 está dando o que falar dentro e fora da casa mais vigiada. Em entrevista à TV CARAS, Jessi Alves (29), participante do BBB 22, opina sobre o envolvimento dos participantes.

Desde que a dinâmica em dupla acabou no BBB 25, os brothers Vinicius (28) e Aline, que entraram juntos no jogo, começaram a trocar algumas farpas. A ex-dupla se distanciou dentro da casa mais vigiada do Brasil com o relacionamento de Aline com Diogo. Jessi Alves lamenta esse afastamento, mas acredita que a amizade deles vai se manter.

"Eu espero que não rache, mas eu sinto que pode acontecer. Ela acaba não enxergando essas coisas por conta da relação que ela está envolvida ali com o Diogo. No fundo, no fundo, ela está se perdendo, ela acaba priorizando essa relação com o Diogo e esquece de jogar", confessa Jessi.

A professora de biologia confessa que lamenta esse afastamento da dupla, mas reforça que gosta muito de Aline: "Eu fico muito triste, é muito triste porque a gente vê o Vinícius o tempo todo tentando trazer ela de volta e ela indo cada vez mais para dentro dessa relação".

"Eu gosto muito da Aline! Foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir, acompanhar nas redes, porque realmente é um perfil que eu achei muito legal. Ela é maravilhosa, bonita, engraçada, sabe se impor, mas...", afirma.

'BEM DIFÍCIL DE ENTENDER'

A ex-BBB declara que não acredita que o público já tenha um favorito. Jessi Alves menciona que, nas primeiras semana do reality, acreditava que os irmãos Diego (38) e Daniele Hypolito (40) eram fortes candidatos do público, mas reforça que não o suficiente para serem os favoritos a ganharem o BBB 25.

Leia mais em:Jessi Alves dá opinião sincera sobre BBB 25 e faz comparação: 'Bem difícil de entender'

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA DE JESSI ALVES À CARAS BRASIL NA INTEGRA:

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA DE JESSI ALVES COM À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: