Jessi Alves dá opinião sincera sobre BBB 25 e faz comparação: 'Bem difícil de entender'

Em 2022, Jessi Alves (29) viu sua vida mudar completamente após participação no reality show da Globo. A 14° eliminada da edição foi a última mulher a deixar a casa mais vigiada do Brasil, protagonizando uma série de momentos marcantes. Em entrevista à TV CARAS, ela revela suas primeiras impressões do BBB 25 e dá opinião sincera sobre o reality neste ano.

Jessi Alves acredita que o público ainda não tem um participante favorito para levar o grande prêmio desta edição. A ex-BBB relembra participação no BBB 22 e confessa que já sabia que Arthur Aguiar (35) era um dos favoritos a ganhar na época.

"Tá bem difícil de entender, até agora eu não sinto que tenha um favorito. Se a gente for analisar os últimos BBBs, com um mês a gente já sabia [quem ia ganhar]. Ano passado já sabia que o Davi ia [...] Até lá dentro eu já sabia que o Arthur ia ganhar", confessa.

A professora de biologia declara que não acredita que o público já tenha um favorito. Jessi Alves menciona que, nas primeiras semana do reality, acreditava que os irmãos Diego (38) e Daniele Hypolito (40) eram fortes candidatos do público, mas reforça que não o suficiente para serem os favoritos a ganharem o BBB 25.

"Tem essas coisas, mas nessa edição eu não consigo ainda enxergar um vencedor. Na primeira semana eu estava achando que o Diego e a Dani iam chegar na final por conta que teve aquele movimento em relação a eles dois. Particularmente, eu não consigo ainda dizer como que vai ser", finaliza a ex-BBB Jessi Alves.

