O ginasta olímpico Diego Hypolito cita polêmica de que teria roubado a vara de uma colega durante a final do Salto com Vara, nos Jogos Olímpicos de 2008

O ginasta olímpico Diego Hypolito, de 38 anos, relembrou um episódio enfatico de sua vida ao ser acometido por um boato de que teria "prejudicado" a colega, a ginasta Fabiana Murer , de 43, nos Jogos Olimpícos de 2008. Na ocasião, o atleta menciona mensagens que leu na internet.

“O pessoal da internet debochou, falou que eu roubei a vara da Fabiana Murer”, comentou, aos risos, com os participantes do BBB 25.

Relembre a polêmica

Durante a final da modalidade Salto com Vara nos Jogos Olímpicos de 2008, Murer percebeu que uma de suas varas havia desaparecido.

Fabiana tentou parar a prova para encontrar o utensílio, mas sem sucesso. Diante disso, a atle foi obrigada a saltar com outra vara e errou as três tentativas que tinha. Eliminada, o objeto foi encontrado no depósito das varas de outras ginastas que haviam sido eliminadas.

No mesmo ano, Diego Hypolito sofreu uma queda na prova da ginástica artística. O erro fez o atleta perder muitos pontos e ocupar a sexta posição.

Diego Hypolito relembra bullying na infância

Diego Hypolito já chegou a desabafar em suas redes sociais após ser criticado por um de seus seguidores. Na ocasião, o internauta se incomodou com a falta de posicionamento político do atleta, e comentou que ele apenas “usufrui das conquistas” do movimento LGBT.

Assumidamente gay, o Hypolito resolveu contar as suas experiências com o bullying e o preconceito do próprio técnico.

“Vim de raízes muito humildes, sete anos seguidos sendo vendedor ambulante em Copacabana e sendo chamado de cabeça de caminhão, Frankestein… Na mesma época, me prendiam em uma caixa de plinto, que era chamada de caixão da morte. Meu técnico falava para minha mãe que eu era gay desde os meus 11 anos de idade. Me faziam ficar nu com 9 anos de idade, pegar uma pilha com o ânus na frente de vários outros atletas, pois senão, me espancavam e me humilhavam, rindo e achando isso o máximo”, escreveu. Confira!

