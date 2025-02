Gustavo Mioto revela quem levaria como dupla para o BBB: 'Pensamos parecido'

Procurado pela CARAS Brasil, o cantor Gustavo Mioto revelou que levaria uma pessoa de sua família para encarar o confinamento do BBB

Dono de diversos sucessos no mundo do sertanejo, Gustavo Mioto(27) afirma que levaria uma pessoa de sua família como dupla para o BBB. A 25ª edição começou com a dinâmica inédita e deixou fãs curiosos sobre a escolha de outros famosos para encarar a convivência e confinamento.

Sem pensar duas vezes, ele não hesitou ao dizer que levaria sua mãe, Jussara Perioni Mioto. Segundo o sertanejo, a matriarca da família seria diversão garantida para os fãs do BBB , e traria o que o público mais gosta: entretenimento.

"Nós pensamos muito parecido, e ela consegue ser política quando precisa. Ela consegue jogar em determinados momentos também, e ela tem a ironia. Seria um personagem forte dentro da casa, seria interessante isso acontecendo", conta, em entrevista à CARAS Brasil.

Leia também: Marcos Mion revela quem levaria como dupla para o BBB: 'Conexão de alma'

Apesar de serem discretos quanto à relação familiar, o cantor sertanejo e sua mãe são bastante próximos. Ele compartilha homenagens para Jussara em datas especiais nas redes sociais, e, ela, por sua vez, já saiu em defesa do filho para dissipar rumores.

Hoje, Jussara acumula mais de 41 mil seguidores em seu perfil do Instagram, em que possui mais de 900 publicações. Em sua última publicação, ela parabenizou a filha, Letícia Perioni, por sua formação na faculdade de veterinária.

"Sei de todas as dificuldades q você enfrentou, e ainda assim persistiu e foi até o fim. Orgulho gigante da nossa doutora! Que Deus te ilumine o futuro que agora se abre a sua frente. Estaremos sempre com você", escreveu a mãe do artista, na legenda da publicação.

Leia mais em: Quem os famosos levariam para o BBB? Veja lista e confira escolhas de Jojo Todynho, Andressa Urach e mais!

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GUSTAVO MIOTO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: