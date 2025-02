Big Brother / ENTREVISTA

Gui Napolitano relembra participação no BBB e faz comparação: 'Não está fazendo sucesso'

Gui Napolitano participou do BBB 20; em entrevista à TV CARAS, o ex-BBB relembra participação no reality e opina sobre futuro do jogo

Gui Napolitano foi o sexto eliminado do BBB20 - Foto: Reprodução/CARAS Brasil