Gui Napolitano aponta mudanças para o futuro do BBB: 'Vai ter que revolucionar'

Em entrevista à TV CARAS, o ex-BBB Gui Napolitano revela suas primeiras impressões do BBB 25 e dá opinião sincera sobre o reality

Com mais uma edição do BBB no ar, Gui Napolitano (33) é um dos convidados da nova temporada do Críticos do BBB. Em entrevista à TV CARAS, ele revela suas primeiras impressões do BBB 25 e dá opinião sincera sobre o futuro do reality.

Gui Napolitano é conhecido por participar de uma das edições mais ícônicas do Big Brother Brasil, o BBB 20, o sucesso foi tamanho que a final teve a maior audiência em dez anos e um acúmulo de 165 milhões de telespectadores alcançados.

Porém, o ex-BBB acredita que a atual edição não repetirá esta grande repercussão:"Eu não acho que vai mudar nada, infelizmente, essa edição está um pouco perdida. E eu acho que vai ter que revolucionar alguma coisa para o ano que vem. Está difícil", confessa.

Napolitano acredita que parte desta repercussão negativa do programa é porque os participantes não estão se entregando como antigamente. Gui avalia que o BBB está em um declínio de audiência e a produção terá que pensar grandes estratégias para os próximos anos.

"Eu não vejo as pessoas se entregando, o próprio programa, eu acho que falta muito ainda ter, de novo, a audiência que tinha. Os números mostram isso. O número da audiência, do primeiro dia, foi muito baixo falaram. Eu acho que essa edição não vai fazer sucesso", aponta.

"Acho que mudou muito. Você vê que está em um declínio. Eu não assistia o Big Brother antes do meu, [mas] me falaram a mesma coisa. Ele estava indo de mal a pior e o meu voltou a ser algo grande. Acho que eles têm que refazer algo aí para chamar atenção igual a ideia do BBB20", finaliza o ex-BBB Gui Napolitano.

