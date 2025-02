Gretchen revela qual famoso levaria como dupla para o BBB: 'O público ia amar'

Procurada pela CARAS Brasil, Gretchen contou com exclusividade qual personalidade escolheria para encarar a dinâmica de duplas do BBB

Rainha dos memes e do rebolado, Gretchen(65) não pensou duas vezes ao responder sobre quem escolheria como dupla caso entrasse no BBB. A 25ª edição do reality trouxe a dinâmica inédita e, com mais de um mês de exibição, deixou fãs curiosos sobre a escolha de outros famosos.

Com a resposta na ponta da língua, a artista afirmou que escolheria seu marido, o artista musical Esdras de Souza, para encarar o BBB como sua dupla . Em conversa com a CARAS Brasil, ela ainda garantiu que o público iria se apaixonar pelos dois.

"O público ia amar, porque o que a gente mostra nas redes sociais é só um pedacinho da nossa relação. Ele é super engraçado, carinhoso, espontâneo e tem aquela energia que não tem como não se apaixonar. Somos super parceiros um do outro e tenho certeza de que viver uma experiência em um reality seria incrível para a gente."

Recentemente, os dois realizaram um ensaio fotográfico para celebrar os cinco anos de casamento. Para celebrar o amor, Gretchen e Esdras surgiram usando looks brancos, além disso, eles realizaram várias poses e trocaram olhares apaixonados. O momento repercutiu nas redes sociais e arrancou elogios dos internautas.

"Casal em plena sintonia", disse uma seguidora. "Casal pura química", afirmou outra. "Que fotos lindas", falou uma fã. "Lindíssimos! Que Deus continue abençoando vocês!", desejou mais uma. Gretchen e Esdras se casaram em outubro de 2020. A cerimônia luxuosa foi realizada no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, no Pará, terra natal do músico.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GRETCHEN EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: