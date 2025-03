Gracyanne Barbosa: Saiba quais conselhos ela recebeu de coach antes do BBB 25

Gracyanne Barbosa teve contato com especialista em reality show antes de ir para o BBB 25 e recebeu dicas, diz site

A musa fitness Gracyanne Barbosa está confinada no BBB 25, da Globo. Porém, antes de ir para o reality show, ela recebeu dicas e conselhos de uma coach. Segundo o site F5, a estrela fez sessões de mentoria com Gis de Oliveira, profissional de Relações Públicas. Inclusive, a profissional contou o que passou para a musa.

Gis contou que Gracyanne e sua irmã, Giovanna, não chegaram a fazer todo o seu pacote de preparação para um reality show, mas receberam algumas orientações sobre a presença de celebridades em programas deste tipo. “Eu passei toda a visão do que é o reality show para uma pessoa pública, que é diferente do que quando a gente fala de uma pessoa comum. A gente fez toda a estruturação do desenho de como ela se posicionaria artisticamente”, afirmou ela.

Inclusive, ela orientou o lado emocional para ela encarar o confinamento. “Fizemos um mapa emocional, com uma psicóloga e uma terapeuta interativa. Mas não cheguei a fazer a estratégia de comunicação, nem a preparação, de fato, para o jogo dela”, afirmou.

Porém, a coach disse que orientou uma narrativa que Gracyanne usou no início do jogo: o dilema pela quantidade de ovos que consumia. “Ela não tem nenhuma identidade construída, a não ser a comunicação do ovo”, disse.

No passado, Gis de Oliveira orientou Arthur Aguiar antes do BBB 22 e ele foi o campeão da edição. Ela atribuiu a vitória dele ao fato dos dois terem trabalhado na construção de uma estrutura para sua carreira e seu objetivo com o reality show. “Eu ganhei o BBB com Arthur Aguiar por causa disso. A gente tinha clareza de quem ele era e o que ele estava fazendo lá”, comentou.

História do passado

Enquanto se arrumava no Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa relembrou algumas experiências profissionais e mencionou que já participou de diversos eventos no Brás, tradicional bairro comercial de São Paulo. Durante o bate-papo, a musa fitness ainda compartilhou um momento de tensão que viveu com o ex-marido, Belo.

Gra perguntou se Daniele Hypolito já havia visitado o local, o que levou Thamiris a questionar se se tratava de um centro comercial. "É uma rua, um bairro que tem muita loja legal. Eu fiz um evento com o Belo uma vez que teve que chamar os Bombeiros para sair", contou a influenciadora.

Curiosa, Thamiris quis saber o motivo da confusão. "Por causa dele", respondeu Gracyanne, detalhando a situação. "Ele foi, não conseguia sair da loja, da rua. A gente imaginava que ia encher, mas não tanto. E o Belo tem pânico, fobia de tumulto. Melhorou muito, mas na época ele estava ainda...", completou.

