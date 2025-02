Gracyanne Barbosa dá opinião sincera sobre o BBB 25 após Quarto Secreto

A musa fitness Gracyanne Barbosa contou sobre o que assistiu do BBB 25 enquanto estava no Quarto Secreto e fez um alerta aos brothers

Gracyanne Barbosa deu sua opinião sincera sobre o BBB 25 após retornar do Quarto Secreto nesta quinta-feira, 6. Ela conversou com alguns colegas de confinamento sobre algumas situações que assistiu quando ficou separada dos demais participantes e confessou que achou o programa chato.

"O que vi, como telespectadora, eu achei chato . Eu falei: 'não vai acontecer nada, gente? Todo mundo é de boa?' E o que aconteceu já passou? Tá tudo certo? Não é um jogo disso, gente!", disparou a famosa.

Em seguida, ela fez um alerta. "A gente tem que se ligar. Quando a gente tá em casa, e a gente assistia, a gente não ficava: 'agora foi, é isso aí, fala dele mesmo, ele fez isso'. Principalmente porque quem tá em casa vê várias situações que a gente não vê aqui. Lógico que quem tá em casa é mais fácil criar os embates, aqui a gente não vê tudo, não sabe", acrescentou. "Tá chatão o programa", comentou Maike. A sister concordou. "Chatão. Aí, o tempo inteiro pedindo desculpas, se justificando ...", falou a famosa.

Mais cedo, Gracyanne contou para Camilla sobre um momento que assistiu no Quarto Secreto e confessou que ficou chateada com Aline após ser votada por ele e Vinícius, sua dupla. "Eu fiquei um pouco chateada com a Aline. Ela falou para mim que tinha votado em mim porque achava que eu votaria nela. (...) E, no confessionário, não foi isso. Falou que votou em mim porque eu não me posicionava. A gente trocava bastante, para a Aline chegar e falar comigo, sabe? Chegar e me dar um toque, se era isso que ela achava", desabafou.

Big Boss choca ao revelar que o jogo se tornou individual

O BBB 25, da Globo, entrou em uma nova fase na tarde desta quinta-feira, 6. Após o retorno de Gracyanne Barbosa para a casa do reality show, o Big Boss surpreendeu a todos ao contar que o jogo se tornou individual.

Nesta temporada, os participantes entraram no programa em duplas. Porém, com a eliminação de Giovanna na terça-feira, 4, o jogo passou a ser individual. Agora, apenas uma pessoa será eliminada em cada semana. "Atenção todos, o jogo, a partir de agora, será individual. É o fim das duplas. Agora é cada um por si", avisou.

