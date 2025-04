Globo pode fazer mudança radical para o BBB 26. Saiba qual

Colunista revela que equipe da Globo já faz análises sobre como será o BBB 26 e uma fórmula das últimas edição pode ser deixada de fora

O BBB 25 está chegando ao fim e a Globo já começa a preparar o BBB 26. Com isso, os rumores sobre como será a próxima edição já começa a circular na mídia. Desta vez, a colunista Carla Bittencourt contou que o grupo ‘Camarote' pode estar com os dias contados.

A colunista apontou que a emissora já teria entendido que o Big Brother Brasil funciona em ciclos e talvez o formato com celebridades já esteja esgotado. Com isso, existem conversas nos bastidores para analisar se o BBB 26 terá ou não a presença de celebridades no elenco.

Outro ponto é que a Globo gostaria de fazer uma edição com ex-BBBs, que poderiam dividir a casa com novos participantes desconhecidos. Porém, o martelo ainda foi batido e tudo são análises internas da emissora durante a fase de preparação da nova edição.

Vale lembrar que as inscrições para o BBB costumam ser abertas no dia da grande final da atual temporada. O BBB 25 chega ao fim na próxima terça-feira, 22.

A diferença entre Tadeu e Daniele

Um detalhe chamou a atenção dos internautas quando Tadeu Schmidt recebeu a sister Daniele Hypolito no palco. Ao lado do apresentador, que mede 1,92 m, a altura da ginasta — com 1,47 m — virou assunto nas redes sociais. Ela foi eliminada do BBB 25 , da Globo, com 50,37% dos votos do público no 13º Paredão do reality show.

O encontro repercurtiu nas redes sociais, e os internautas não deixaram de comentar. "A diferença da altura do Tadeu pra Dani kkkkk", comentou um usuário no X, o antigo Twitter. "Nossa, eu sabia que ele era alto. Mas assim", comentou outro, que adicionou um emoji espantado. "Velho, precisa de 2 Dani para alcançar o Tadeu de altura", observou um terceiro internauta.