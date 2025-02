Giovanna revela planos para a carreira após o BBB 25: 'Eu sofria'

Após ser a quinta eliminada do BBB 25, da Globo, a médica veterinária Giovanna contou que já está cheia de planos para o futuro

Após ser a quinta eliminada doBBB 25, da Globo, a médica veterinária Giovanna já está cheia de planos para o futuro. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta sexta-feira, 14, ela contou que planeja aproveitar a visibilidade e realizar todos os trabalhos que aparecerem.

"Pretendo focar 100%, agarrar todas as oportunidades que surgirem pós-programa e viver disso. Eu amo minha profissão, mas eu sofria sendo veterinária. Trabalhar 12 horas para ganhar R$ 130... Então, o que eu tiver de chances para trabalhar com a internet e TV, vou me esforçar para aprender e entrar nesse ramo", detalhou.

A irmã de Gracyanne Barbosa ainda falou sobre o carinho que tem recebido do público. "Tem sido muito gostoso. Ainda sinto saudade da casa, mas estou aproveitando tudo aqui fora e vivendo. Lá dentro, não temos dimensão de nada. Então, quando saí e recebi tantas coisas positivas e filtrei as negativas, senti um sentimento muito bom. Cada abraço, cada sorriso, e ganhei tantos mimos que eu nem imaginava".

Arrependimento?

Ela ainda afirmou que, se tivesse a chance de retornar ao BBB 25, não faria nada diferente, pois não se arrepende de sua trajetória no programa. "Eu continuaria sendo a mesma Giovanna, porque, tanto eu quanto a Gra, nós não entramos ensaiadas, não entramos como personagens. Eu vivi, e ela vive, o que nós realmente somos, então não me arrependo de nada que vivi e fiz. Eu acho que joguei com o coração, fui 100% eu em todas as atitudes. Não faria nada de diferente, não tem nada que eu tenha me arrependido ou voltaria atrás", analisou.

Vale lembrar que Giovanna foi eliminada no terceiro paredão do BBB 25 com 52,61% dos votos do público. Ela e a irmã, Gracyanne, disputaram a permanência na atração contra Daniele e Diego Hypolito.

Enquanto Giovanna deixou o reality show, Gracyanne foi direto para o Quarto Secreto, onde teve a possibilidade de assistir vídeos do programa antes de voltar para a casa.

