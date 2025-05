Giovanna Pitel revela motivo do fim da amizade com Fernanda Bande

Depois da amizade intensa na casa do BBB, Giovanna Pitel e Fernanda Bande se afastaram. Agora, o motivo veio à tona. Entenda

A ex-BBB Giovanna Pitel abriu o jogo sobre o motivo do fim da amizade com a ex-BBB Fernanda Bande. As duas foram amigas inseparáveis enquanto estavam confinadas no reality show da Globo, mas se afastaram na vida real. Agora, ela explicou o motivo do fim da parceria.

Pitel contou que a rotina de cada uma fez com que se afastassem. “A vida acontece… E foi isso, a vida aconteceu. A gente sai com todas essas demandas do pós-programa e cada uma entende como funciona a sua vida e faz acontecer”, disse ela para a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

Além disso, a ex-BBB contou que torce pelo sucesso de Fernanda. “Eu amo ela, amo as crianças, desejo todo amor do mundo para todo mundo”, afirmou.

A versão de Fernanda Bande para o fim da amizade com Pitel

Por sua vez, Fernanda Bande também já falou sobre o fim da amizade com Giovanna Pitel e também falou sobre o afastamento natural da vida delas. “Cara, as pessoas romantizam muito as relações do programa, de reality, e foi muito tranquilo. A questão é que, desde a hora que eu saí, eu não parei. De verdade, eu sou muito focada. Tudo tem que ser realmente uma ocasião ou uma coisa muito genuína, e não rolou, porque nossos caminhos foram completamente diferentes. E não foi uma escolha minha”, disse ela ao site Gshow.

E completou: “Eu já saí com um compromisso atrás do outro, e o ritmo foi ficando frenético. Aí, ela foi para um lado, e eu fui para o outro, e a vida foi fluindo, porque é natural fluir, sabe? O que eu não acho natural é a cobrança das pessoas. Mas, assim… Enfim, vamos ter que aceitar, porque estou lutando, estou vivendo e estou ficada nisso”.

