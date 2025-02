Giovanna fala sobre volta de Gracyanne Barbosa ao BBB 25: 'Botar fogo'

Eliminada do BBB 25, Giovanna confessou que está ansiosa para ver sua irmã, Gracyanne Barbosa, agitar o jogo após o Quarto Secreto

Giovanna, a quinta eliminada do BBB 25, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para repercutir a volta de sua irmã, Gracyanne Barbosa, ao reality show.

Através dos Stories do Instagram, a ex-sister contou que adorou assistir à entrada da musa fitness no reality show e confessou que está ansiosa para vê-la colocando fogo no jogo, já que Gracy teve acesso a conteúdos exclusivos quando estava no quarto secreto.

"Adorei a entrada da Gra na casa... Tô aqui ansiosa, esperando para ela botar fogo naquele negócio e vamo que vamo. Muitas expectativas, tenho certeza que ela vai representar", opinou Giovanna, que ainda escreveu na legenda do vídeo: "Já esperando ela tacar fogo".

Vale lembrar que Giovanna foi eliminada no terceiro paredão do BBB 25 com 52,61% dos votos do público. Ela e a irmã, Gracyanne, disputaram a permanência na atração contra Daniele e Diego Hypolito.

Giovanna abre o jogo sobre romance com Maike

Irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 4, e participou do programa Mais Você na manhã desta quarta-feira, 5. Durante a conversa, a apresentadora Ana Maria Braga quis saber se Giovanna pensa em esperar por Maike para que eles continuem com o romance.

Sincera, ela disse que os dois são livres para viverem o que quiserem. Inclusive, ela não vê problema se o brother ficar com Renata no confinamento. "A gente deixou a coisa rolar, se entregar e viver o que o programa dá de carência para a gente. Foi bom e acredito que tem muito programa ainda. Então, provavelmente, ele vai seguir a vida dele amorosa ali dentro também, acredito eu. A vida é dele e está tudo certo, tá de boa. Eu vou seguir a minha vida também, tem carnaval, estou aqui fora. Tem muita coisa para acontecer", afirmou ela. Saiba mais!

