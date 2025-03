Fred Nicácio revela quem levaria como dupla para o BBB em nova chance: 'Pessoa ideal'

Procurado pela CARAS Brasil, Fred Nicácio revelou quem levaria como dupla no BBB; na 23ª edição, ele entrou com Marília Miranda por escolha do público

Ex-participante do BBB 23, Fred Nicácio(37) já tem sua escolha para dupla caso pudesse entrar novamente na casa mais vigiada do Brasil em uma nova chance. A 25ª edição do reality trouxe a dinâmica inédita e, com mais de um mês de exibição, deixou fãs curiosos sobre a escolha de outros famosos.

Apesar de não ter um nome específico, o médico e apresentador assegura que levaria alguém que o conhece há no mínimo 15 anos. Para ele, é importante estar no BBB com alguém que o conheça bem o suficiente e saiba como ele reagiria em diversas situações.

"Eu chamaria provavelmente uma amiga. Alguém [que me viu] pré, durante e depois da medicina, eu solteiro, eu casado... É muito melhor estar com a pessoa que já viveu isso com você, porque vai te compor, e lá na hora da pressão, quando não tem para onde correr, a gente acessa muitas dessas fases da nossa vida. Alguém que sabe como eu reajo em muitos momentos seria a pessoa ideal."

Leia também: Sonia Abrão revela quem levaria como dupla para o BBB 25: 'Pulso forte que eu preciso'

Na 23ª temporada do reality global, ele entrou como convidado do grupo Camarote e amarrado pelos pulsos com a maquiadora Marília Miranda(35). Na ocasião, os fãs do programa que votaram e escolheram as duplas que os confinados deveriam entrar.

Os dois acabaram sendo escolhidos pelo público para serem os primeiros eliminados da edição. Na dinâmica do programa, ficaram em um quarto secreto até que os telespectadores escolhessem qual dos dois voltaria para a casa e qual diria, de fato, adeus ao programa. Nicácio continuou sua participação no jogo.

Leia mais em: Ex-BBB Victor Hugo reflete sobre desafios como produtor de reality show: 'Força de vontade'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FRED NICÁCIO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: