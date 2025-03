Fora do BBB 25, Thamiris abre o jogo sobre beijo em Aline

Rolou ou não rolou? Eliminada do BBB 25, Thamiris comentou sobre o suposto beijo que teria dado em Aline em uma das festas do reality show

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Thamiris! A sister foi eliminada do reality show da TV Globo na noite de terça-feira, 11, com 61,73% dos votos do público, após enfrentar o oitavo paredão da edição contra Aline e Vinicius.

Assim que deixou o confinamento, Thamiris participou do 'Bate-Papo BBB' e conversou um pouco com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro a respeito de sua trajetória dentro da casa mais vigiada do país. Entre os assuntos mencionados, a nutricionista comentou sobre o suposto beijo que teria trocado com Aline em uma das festas.

"A Camilla disse que preferia Aline ao João Gabriel como cunhado. Mas eu queria que você dissesse: quem beija melhor?", questionou a apresentadora Ceci Ribeiro. Thamiris, então, abriu o jogo: "A Aline não foi um beijo, gente. Eu levantei a cabeça e ela me lambeu por inteira. Não foi um beijão não, ia ser um beijo", declarou.

"Mas eu não estava em condições e a Aline também não estava em condições, então não foi um beijo”, completou ela. “Mais para frente, um beijo poderia acontecer?", quis saber Gil do Vigor. "Eu acho a Aline linda, mas ela nem é bissexual. Eu não vou ficar beijando à toa, eu acho bobeira", concluiu a eliminada da semana.

Camilla expõe fofoca e surpreende Thamiris

A sister Thamiris foi eliminada do BBB 25, da Globo, com 61,73% dos votos do público no oitavo paredão do reality show. Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ela conversou ao vivo com a irmã, Camilla, que deixou o programa uma semana antes.

E a trancista contou sobre a participação dos irmãos gêmeos, João Pedro e João Gabriel no programa. "Thamiris... Tu não sabe. A gente tinha razão de tudo cara, só que a gente precisava falar mais", disparou ela. Thamiris, então, questionou sobre o quê elas tinham razão; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Gracyanne Barbosa dispara sobre sister: 'Não quero ser amiga'