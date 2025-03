Fora do BBB 25, Diogo Almeida fala sobre romance com Aline: 'De verdade'

Eliminado do BBB 25, Diogo Almeida abriu o coração ao comentar sobre a relação que teve com Aline dentro do confinamento

Eliminado do BBB 25, Diogo Almeida tem retomado aos poucos sua rotina fora do reality show da TV Globo. Na noite de sexta-feira, 28, o ator separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo o romance que teve com Aline no programa.

Ao abrir uma caixinha de perguntas nas redes sociais, Diogo foi questionado sobre a relação com a ex-policial militar. O ex-brother, então, abriu o coração e afirmou que está feliz por ter se permitido viver o momento especial com Aline.

"Eu realmente me apaixonei. Tudo que a gente viveu dentro da casa foi de verdade. Inclusive, eu falei lá dentro que eu olhava para a Aline, para os olhos dela e via muita verdade em tudo que ela transmitia ali. Foram momentos especiais, e que bom que a gente viveu. Eu não me arrependo de ter vivido", declarou ele.

Em seguida, Diogo Almeida explicou que pretende rever sua participação no BBB 25 com calma. O ator ainda revelou que deseja conversar com Aline quando a sister sair do reality show.

"Mas agora, aqui fora, eu preciso ver tudo que aconteceu lá dentro. Vou maratonar o BBB para entender toda essa trajetória. Agora, é esperar ela sair e, quando a gente se encontrar, poder conversar. Mas vai depender da trajetória dela lá dentro e tudo que eu ver aqui fora", finalizou ele.

Diogo disse que se apaixonou pela Aline #BBB25pic.twitter.com/ZRX1bdf0e9 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 1, 2025

Diogo Almeida reflete sobre participação no BBB 25

Diogo Almeida, eliminado da semana no BBB 25, recebeu 43,93% dos votos do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator reflete sobre sua participação no reality da Globo e declara torcida: "Vibrando por ela"; confira o bate-papo completo!

