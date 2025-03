Fora do BBB 25, Camilla expõe fofoca e surpreende Thamiris: 'A gente tinha razão'

A sister Thamiris foi eliminada do BBB 25, da Globo, com 61,73% dos votos no oitavo paredão do reality show e teve uma conversa com Camilla

A sister Thamiris foi eliminada do BBB 25, da Globo, com 61,73% dos votos do público no oitavo paredão do reality show. Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ela conversou ao vivo com a irmã, Camilla, que deixou o programa uma semana antes.

E a trancista contou sobre a participação dos irmãos gêmeos, João Pedro e João Gabriel no programa. "Thamiris... Tu não sabe. A gente tinha razão de tudo cara, só que a gente precisava falar mais", disparou ela.

Thamiris, então, questionou sobre o quê elas tinham razão."A leitura que nós tínhamos. Nós tínhamos razão. Os Joãos falavam mal da gente. Queriam me colocar no Paredão", contou Camilla. Surpresa, Thamiris questionou quando os gêmeos falaram mal das irmãs cariocas, mas Camilla admitiu não saber exatamente quando as declarações foram feitas

Gil do Vigor, por sua vez, contou que era João Gabriel, e Ceci Ribeiro acrescentou que o salva-vidas de rodeio indicaria Camilla. "Traíra", reagiu Thamiris. O apresentador da atração contou ainda que a sister só não foi indicada por João Gabriel, por causa de um conselho de João Pedro.

O apresentador Tadeu Schmidt contou sobreuma nova dinâmica no BBB 25, da Globo. Nesta semana, um dos participantes vai sair do confinamento por algumas horas para ter contato com o público e receber fofocas sobre os outros brothers e sisters.

A dinâmica se chama Vitrine do Seu Fifi, que é o robô fofoqueiro do reality show. O público pode votar no site do programa para escolher um dos participantes para ir para a vitrine de um shopping. O escolhido sairá do confinamento e será levado para um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Leia mais!

