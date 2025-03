Fora do BBB 25, Camilla comenta postura no reality: 'Isso não me representa'

Camilla, que deixou o BBB 25 no sétimo paredão da temporada, analisou sua trajetória no confinamento e se emocionou ao falar dos filhos

O BBB 25 chegou ao fim para Camilla! A carioca deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 4, com mais de 94% dos votos do público, após enfrentar o sétimo paredão da temporada contra Vilma e Renata.

Fora do confinamento, Camilla participou do programa ‘Mais Você’, da TV Globo, e falou um pouco a respeito de sua trajetória na casa mais vigiada do país. A ex-sister entrou no reality show em dupla com a irmã, Thamiris, que segue no jogo.

Bastante emocionada ao rever algumas cenas da casa, a trancista relatou que sua maior preocupação sempre foram os dois filhos, Akin e Iker. Ao longo do bate-papo com Talitha Morete e Fabricio Battaglini, Camilla ressaltou que não gostaria de ser vista pelo público como uma pessoa 'agressiva', uma vez que ela busca ensinar o oposto para os herdeiros.

"Olha, eu nem sei o que dizer porque essas crianças são minha maior preocupação. Depois que eu me tornei mãe, a minha preocupação foi dar tudo do melhor para eles. De verdade, esses votos que me tiraram vão me fazer refletir muitas coisas que eu agi lá dentro. Eu não queria ser vista dessa forma, eu estou longe de ser uma pessoa agressiva, ficar destilando ódio, pelo contrário", iniciou a ex-sister.

"Eu busco ao contrário para os meus filhos, eu tenho duas crianças e eu tenho orgulho de falar o quanto eles são carinhosos, generosos com as pessoas. Eu não quero nem que eles tenham contato com as coisas que estão acontecendo porque não me representam. Eu espero conseguir rever, começar de novo, porque realmente não é o que eu quero que as pessoas tenham da Camilla. Isso não me representa, de verdade", completou Camilla, ainda emocionada.

O jogo acabou e agora é vida real 👀 Camilla muito emocionada falando sobre sua saída e sobre a visão que tiveram dela lá dentro #BBB25#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/tPArnrK9pl — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 5, 2025

Camilla analisa briga com Vitória Strada

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Camilla na terça-feira, 4, após a sister deixar a casa mais vigiada do país com mais de 94% dos votos do público. Assim que saiu do confinamento, a carioca seguiu para o Bate-Papo BBB e conversou um pouco com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro a respeito de sua trajetória no reality show.

Ao longo da participação na atração, a trancista teve a chance de rever a intensa briga que teve com Vitória Strada recentemente. Camilla ainda ressaltou que o ponto principal da discussão se trata de como ela e a irmã, Thamiris, se sentiram em relação à atitude da atriz; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Thamiris lamenta eliminação de Camilla: 'Se ela tivesse me escutado'