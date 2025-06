Fernanda Bande dá opinião sincera sobre o BBB 25: 'Pelo amor de Deus'

Fernanda Bande participou do BBB 24; em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB confessa suas impressões da última edição do reality

Um ano após participar doBBB 24, a participante Fernanda Bande (33) segue colhendo os frutos de sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB fala sobre a importância do reality em sua vida e dá opinião sincera sobre o BBB 25: "Pelo amor de Deus".

Depois de participar do BBB 24, Fernanda Bande passou por grandes transformações, onde apresentou o Na Cama com Pitanda e a estreia como jurada no reality culinário Que Seja Doce (GNT). Ela reconhece a importância do reality em sua trajetória.

Dona de uma personalidade única e sem medo de falar o que pensa, Fernanda Bande opina sobre o BBB 25 e aponta que não curtiu enquanto telespectadora:"Não foi [um sucesso]. São muitos olhares, o de quem já participou, um de quem só está em casa assistindo. E eu, como público, não gostei desse BBB. Como público, eu não gostei e deixei isso bem claro nas redes", declara.

Mesmo não gostando do enredo, ela reforça que respeita todos os participantes, pois é uma experiência desafiadora entrar no BBB. Fernanda Bande rebate alguns comentários e menciona a dificuldade da casa mais vigiada do Brasil.

"Como uma pessoa que participou, eu respeito absolutamente o enredo de cada um ali, porque é difícil de qualquer forma. É difícil para todo mundo! É muito chato quando alguém fala que determinado campeão não mereceu. Mereceu sim! Pelo amor de Deus". Fernanda complementa.

"Com relação ao enredo, eu achei esse Big sem carisma, sem conexão, eu não me senti apegada a nenhuma pessoa, mas, pontualmente, tiveram vários momentos legais. Muitos momentos legais de forma isolada", finaliza a ex-BBB.

Confira entrevista completa de Fernanda Bande à CARAS Brasil na íntegra:

