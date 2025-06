Fernanda Bande assume nova fase após o BBB: 'Sempre estive preparada para este momento'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Bande confessa mudanças em sua vida após participar do 'BBB 24' e fala dos próximos projetos

Um ano após participar doBBB 24, a participante Fernanda Bande (33) segue colhendo os frutos de sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil. E ela reforça que já se acostumou com essa nova fase! Em entrevista à TV CARAS, a ex-BBB fala sobre as transformações após participar do reality e confessa: "Sempre estive preparada para este momento".

Dona de uma personalidade única e sem medo de falar o que pensa, Fernanda caiu no gosto do público por suas falas um pouco ácidas e pelo seu jeito levemente debochado. Nas redes sociais, a confeiteira recebeu o apelido de "loba", o termo é usado para designar mulheres corajosas e destemidas. Ela confessa ao falar desta nova fase.

"Acredito que lá no subconsciente, eu sempre estive preparada para este momento e acho que isso facilita muito! Eu acho que toda essa vida me caiu como uma luva. É questão de momento", declara a ex-BBB.

"Eu acredito que tudo que é bom é fácil de se acostumar. Não tem essa! Algumas pessoas vão colocar dificuldades, mas eu sei que o saldo é positivo. A partir do momento que você consegue mudar sua vida para a melhor, é positivo", complementa.

Gostou ou não?

Dona de uma personalidade única e sem medo de falar o que pensa, Fernanda Bande opina sobre o BBB 25 e aponta que não curtiu enquanto telespectadora, porém garante que respeita todos os participantes, pois é uma experiência desafiadora.

"Com relação ao enredo, eu achei esse Big sem carisma, sem conexão, eu não me senti apegada a nenhuma pessoa, mas, pontualmente, tiveram vários momentos legais. Muitos momentos legais de forma isolada", finaliza a ex-BBB.

Confira entrevista completa de Fernanda Bande à CARAS Brasil na íntegra:

