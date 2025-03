Fefe Schneider revela qual famoso levaria como dupla para o BBB: 'Equilíbrio'

Procurada pela CARAS Brasil, Fefe Schneider revelou que levaria um colega de profissão como dupla no BBB 25; saiba quem!

Fefe Schneider(22) já tem uma resposta na ponta da língua sobre quem levaria como dupla caso fosse convidada para o BBB. A 25ª edição do reality trouxe a dinâmica inédita e, com mais de um mês de exibição, deixou fãs curiosos sobre a escolha de outros famosos.

Sem pensar duas vezes, a atriz revela, com exclusividade para a CARAS Brasil, que escolheria outro ator para encarar o confinamento do BBB . Segundo a artista, o famoso seria a escolha perfeita para garantir o equilíbrio na busca pelo prêmio milionário.

"Eu levaria o Ton Prado, que fez o filme Mamonas Assassinas comigo", começa Schneider, relembrando a produção que estreou em 2023. No filme, ela interpretou Adriana, namorada de Dinho (1971-1996). Já Ton, encarnou Enrico Costa, personagem inspirado no produtor musical Rick Bonadio (55).

"Acho que, nos momentos de brigas, ele seria a parte calma e eu seria a que parte para cima. Com certeza seria um bom equilíbrio. Ele também é muito engraçado e sociável, então faríamos alianças interessantes pro nosso jogo."

No ano passado, a atriz participou do programa MesaCast BBB para comentar os principais acontecimentos da 24ª edição do reality. Ela esteve acompanhada do ator Igor Cosso(34), e falou das principais fofocas que aconteceram na semana do podcast.

Outros famosos como Marcos Mion(45), Antonio Fagundes(75), Gretchen(65), Tadeu Schmidt (50), Gustavo Mioto(27) e Sonia Abrão (61) também revelaram quem levariam como dupla caso fossem convidados para o BBB 25. Confira aqui!

